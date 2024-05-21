У школі на Вінниччині спалахнув скандал: учень заявив, що директор відшмагав його різкою – подробиці

На Вінниччині, у школі села Лукашівка, спалахнув скандал – 13-річний Андрій Крамаренко розповів, що директор школи шмагав його різкою. Все сталося нібито через скаргу вчительки на погану поведінку учня. Мати Андрія написала заяву до поліції.

Подробиці в сюжеті розповів журналіст ТСН Валерій Кузнєцов.

Як розповіла вчителька Любов Бугатова – все почалось з уроку географії у 6-му класі. Андрій перешіптувався та відволікався на телефон, Саме тому, переконує – вигнала учня з класу.

"Я йому – відклади телефон, він не реагує на мене, а кінець, ще саме кінець було того, чого я так відреагувала, він показав мені язика. І як ви думаєте, хто мене після цього в цій школі буде слухати? Це не булінг? Він підриває мій авторитет як вчителя", - розповіла вчителька географії.

Як розповів Андрій, після цього,він вийшов у двір школи, чекати, поки закінчиться урок.

"Я сидів біля того кутка і там йшов директор, він мене побачив і сказав йди сюди", - пригадує хлопець.

Далі каже, розмова була коротка, бо про конфлікт на уроці директор вже знав.

"Виламав різку, там вдарив мене два рази і сказав швидко на урок, я пішов. Коли вже до школи зайшов – то сльози потекли", - розповів подробиці школяр.

Мати учня, Вікторія Крамаренко, показала фото ніг Андрія після побиття різкою. Саме тоді жінка остаточно повірила в те, що говорили про виховні методи директора

"Він (директор - ред.) заводить в кабінет, закриває двері і в нього там така є рейочка і виховний процес, і давай цією рейочкою по ногах, б'є по ногах".

Аби дізнатися, чи це правда, ТСН навідалася до школи. Директор Віталій Муравський був на роботі, але на камеру спілкується неохоче.

"Дякую, я від інтерв'ю відмовляюсь", - говорив спочатку керівник школи.

Директор також уникав розмови з Андрієм, який цього дня теж прийшов до школи.

Вже у своєму кабінеті, куди він запросив знімальну групу, директор розповів, що на учня дійсно сварився. Але бити – не бив

"Я його знайшов там в кущах, це було при свідках. Насварився. Як саме? Я не записую розмову. Ні – не бив. Ви ж з собою там поліграф не привезли", - так директор прокоментував інцидент.

У сільраді на захист учня не стали. Мовляв, родина– неблагополучна і перебуває на обліку.

"Родина зловживає спиртним, наскільки я знаю, дитина часто пропускає уроки, дитина некерована", - розповіла староста села Лукашівка Лариса Вінничук

На бік школи встали і й у відділі освіти. Розслідування почали, але директора на цей час від роботи не відсторонили.

"Директор працює 23 роки на посаді, жодних інцидентів не було, характеристики лише позитивні, справляється з своїми обов'язками, на сьогодні я іншої відповіді не можу дати", - заявила начальниця Липовецького відділу освіти Олеся Білозерова.

Натомість у поліції за заявою мами Андрія відкрили провадження за статтею нанесення легких тілесних ушкоджень.

"Наразі опитуються всі очевидці і можливі свідки події. Для хлопчика видано направлення для проходження судово медичної експертизи", - розповіла речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

Тато Андрія, який зараз на фронті, намагався додзвонитися директору школи аби захистити сина. Проте очільник закладу слухавку не взяв.

Якщо провину директора школи доведуть – йому загрожує штраф або громадські роботи.

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Нагадаємо, Лубінець прокоментував скандал у школі Києва, де вчитель обзивав учня "сєпарською гнидою".

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