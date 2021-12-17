У школі почали вести уроки з демонстрацією мультиків від телеканалу "ПЛЮСПЛЮС"

У школі почали вести уроки з демонстрацією мультиків від телеканалу "ПЛЮСПЛЮС"

Першу серію другого сезону "Волохатого блогу" глядачі побачать уже 18 грудня.

В одній із українських шкіл розпочали вести уроки з мультиками виробництва телеканалу ПЛЮСПЛЮС. Йдеться про другий сезон мультсеріалу "Волохатий блог", у ньому розказують про життя тварин.

Про це 17 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мультсеріал, зокрема, розроблено за підтримки Державного агентства з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України.

У серіалі герої знімають відеоблог та дізнаються нове про звірів.

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Вчителька початкових класів, фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 Оксана Хомич уже створила чотири уроки на основі серій "Волохатого блогу", планує ще. Усе це - в межах предмета нової української школи "Я досліджую світ". Й запрошує колег використостувати її розробки.

"Я розробила два конспекти уроків для других класів та два конспекти уроків для третіх класів. І от фрагмент одного з уроків ми сьогодні демонстрували. Ці матеріали будуть розміщені на сайті osvitoria.media. Підходи до навчання треба міняти", - зазначила Оксана Хомич.

А от глядачі першу серію другого сезону "Волохатого блогу" побачать уже 18 грудня о 10:30 на каналі ПЛЮСПЛЮС. У сезоні буде 12 серій.

Більше подробиць - у сюжеті ТСН:

В українській школі розпочали вести уроки з мультиками виробництва телеканалу "ПЛЮСПЛЮС"

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