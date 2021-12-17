У школі почали вести уроки з демонстрацією мультиків від телеканалу "ПЛЮСПЛЮС"

Першу серію другого сезону "Волохатого блогу" глядачі побачать уже 18 грудня.
В одній із українських шкіл розпочали вести уроки з мультиками виробництва телеканалу ПЛЮСПЛЮС. Йдеться про другий сезон мультсеріалу "Волохатий блог", у ньому розказують про життя тварин.
Про це 17 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Мультсеріал, зокрема, розроблено за підтримки Державного агентства з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України.
У серіалі герої знімають відеоблог та дізнаються нове про звірів.
Вчителька початкових класів, фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 Оксана Хомич уже створила чотири уроки на основі серій "Волохатого блогу", планує ще. Усе це - в межах предмета нової української школи "Я досліджую світ". Й запрошує колег використостувати її розробки.
"Я розробила два конспекти уроків для других класів та два конспекти уроків для третіх класів. І от фрагмент одного з уроків ми сьогодні демонстрували. Ці матеріали будуть розміщені на сайті osvitoria.media. Підходи до навчання треба міняти", - зазначила Оксана Хомич.
А от глядачі першу серію другого сезону "Волохатого блогу" побачать уже 18 грудня о 10:30 на каналі ПЛЮСПЛЮС. У сезоні буде 12 серій.
Більше подробиць - у сюжеті ТСН:
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