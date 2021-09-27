У школі Полтавської області батьки почали цькувати маму одного з учнів через збори: що сталося

У школі Полтавської області батьки почали цькувати маму одного з учнів через збори: що сталося

Жінка не відвідала зібрання.

У школі в Полтавській області мама одного з учнів не змогла прийти на батьківські збори. Потім попросила вчителя розповісти про те, що там обговорювали. Відповіді жінка не отримала, натомість її почали цькувати.

Чому так сталось, що робити в таких випадках - розповіли у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Героїня "Сніданку" Жанна живе у Полтавській області. Жінка виховує сина. Три перших роки Даниїл провчився в одній школі, а цьогоріч почав навчальний рік у новій, яка ближче до дому. У новій школі відбулися батьківські збори. "Це були б мої перші батьківські збори, але я фізично не могла туди потрапити. Я перебувала в лікарні", - каже вона.

Жанні було важливо знати, що ж там обговорювали. Тому вона попросила у вчительки розповісти, але відповіді не отримала. "Після того я написала, а що в тому секретного?", - згадує жінка.

Саме після цієї фрази її почали цькувати батьки: "Толку вам щось писати?! по життю всім невдоволена", "В обов’язки вчителя не повідомляти вашу величність".

Потім Жанну взагалі вилучили з групи класу. "Сніданок" вирішив з'ясувати у вчительки, чому так сталося: "У вайбері я обов’язкове це зроблю. Ви знаєте, зараз календарізація, заповнення журналів, навантаження дуже велика. Я просто не в силі все це...", - каже вона.

На запитання: чому жінку вилучили з групи, вчителька відповіла так: "У нас у групі також є дітки. Мама починає говорить такі речі, свариться із батьками. Діти це також бачать".

Чи обов'язково відвідувати батьківські збори і як діяти у випадку конфліктної ситуації

Юрист каже, що відвідування батьківських зборівне є обов’язковим для батьків. Втім, розписувати в чаті, що було на батьківських зборах, вчителька теж не повинна. Така інформація конфіденційна. "У неї є дитина, є вчитель - все. Оцей зв'язок дитина-вчитель-батьки - це єдиний, який має бути. Інформація про навчання, поведінку конфіденційна і повинна повідомлятися батькам в індивідуальній бесіді. Будь-яка інформація може передаватися зараз електронною поштою", - пояснив юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

Якщо з вчителем виникло непорозуміння, то треба звертатися до директора. Робити це потрібно в письмовій формі. Якщо це не допоможе, то слід звертатися до відділу управління освіти.

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