У школі в Рівному виявили небезпечний вірус: 76 учням раптово стало зле

В одному із ліцеїв Рівного школярі почали масово скаржитись на недугу. Після цього заклад перевели на дистанційне навчання. Що відомо?

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння школярів. Наразі відомо, що зле стало 76 учням місцевого ліцею. Діти скаржилися на нудоту, діарею, а подекуди й на підвищену температуру. У закладі терміново ініціювали перевірку і перевели учнів на дистанційне навчання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

У ліцеї, де сталось масове отруєння, понад 800 учнів перевели на дистанційне навчання. А все тому, що школярі один за одним почали скаржитися на погане самопочуття. Перші симптоми учні відчули у п'ятницю.

"Класним керівником 2-а класу було повідомлено про те, що дитині з її класу стало зле, дитину почало нудити, ми відвели її до медсестри, сказала, що потрібно викликати батьків", — каже інспекторка служби освітньої безпеки Оксана Сабанюк.

А вже згодом стало відомо, що це далеко не єдиний випадок.

"У батьківських групах почали обговорювати, поширювалася інформація, що діти почуваються недобре", — каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Лариса Перфенюк.

Симптоми у всіх були схожі, розповідає ТСН матір дев'ятикласниці.

"Лягла відпочити, заснула, почалася блювота. Ми викликали швидку, температура вже почала підніматися, дитина до двох діб просто лежала, не було сил навіть в туалет ходити", — каже Надія, мати учениці.

Загалом почувалися зле 76 учнів цього ліцею, кажуть в центрі профілактики хвороб. Двох довелося шпиталізувати, а в більшості — легша форма, кажуть медики.

В ліцеї одразу повідомили управління освіти про ситуацію. А там терміново ініціювали перевірку закладу.

Ідальня у школі

"Я не виключаю і харчового отруєння, я не виключаю якогось вірусу інфекції, ротавірусу", — каже керівник Рівненського управління освіти Андрій Мазур.

Симптоматика вказує на гостру кишкову інфекцію вірусного походження, кажуть фахівці.

"Зазвичай такі інфекції передаються або через забруднені харчові продукти, через забруднену воду. Також контактно-побутовим шляхом", — пояснює керівник Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

Згодом епідеміологи повідомили – у школярів норовірусна інфекція. Високозаразне захворювання, яке спричиняє гострі кишкові розлади. Вірус передається через заражену їжу, воду, а також через контакт з хворим.

"Наразі і батькам дітей, які хворіють, дуже важливо не доїдати, не допивати після них, в кого є посудомийна машина — користуватися посудомийною, або ретельно мити посуд", — каже керівник Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

Водночас виявили інфекцію і у працівників харчоблоку, кажуть у центрі профілактики хвороб. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Симптоми хвороби тривають 2-3 дні, але носіями вірусу інфіковані залишаються до 2 тижнів. Щонайменше до наступного понеділка учні будуть на дистанційці.

Нагадаємо, у Рівному впіймали на хабарі лікаря-невропатолога.

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