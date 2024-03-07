У Шольца свої плани на Україну: стало відомо, чому Німеччина насправді не дає далекобійні ракети

Шольц “зливає” Україну? Авторитетне західне видання Politico назвало справжню причину, чому Німеччина досі не передала Україні далекобійні ракети, які так потребує ЗСУ. Рішення блокує саме німецький канцлер, і його думку навіть не змінила гучна критика союзників.

Які плани виношує Німеччина щодо України та чому Берлін боїться перемоги Києва у війні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Що не так з Шольцем?

Його не переконала навіть критика європейських союзників. Канцлер Німеччини Олаф Шольц має вкорінений страх перед Росією. Таку відверту оцінку його крокам зробило європейське видання Politico. Як пишуть журналісти, злиті у Мережу Москвою перемовини німецьких військових щодо можливої передачі Україні далекобійних німецьких ракет Taurus дали зрозуміти партнерам та союзникам, що Шольц не хоче нашої перемоги. Натомість канцлер має інший план на Україну.



“Причина, через яку Шольц відмовляється сказати, що він хоче перемоги України, полягає в тій самій причині, що він не надасть країні необхідне обладнання для досягнення цієї мети: глибоко вкорінений страх перед Росією”.

Колеги Шольца публічно критикують канцлера за його непослідовність. Попри те, що його країна уже передала Україні сотні одиниць різноманітної техніки, зокрема, і найсучасніші танки та артилерію, тепер Шольц знову боїться кремлівських “червоних ліній”. До того ж, Шольц хоче здаватися усім “канцлером миру”, часом нібито копіюючи свого видатного попередника часів Західної Німеччини Віллі Брандта, пише Politico. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес через це недавно проїхався по Шольцу.



“Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина на неправильній посаді в невідповідний час”.

Але, як справедливо зазначають журналісти, Шольц став “панікером” небезпідставно. По-перше, згідно останніх опитувань, наразі 60% німців виступають проти передачі Україні далекобійних ракет. Цікаво, що у лютому ця цифра була меншою — 49%.

Німці “повелись” на відверту російську брехню?

Потім стався витік секретної розмови німецьких офіцерів щодо Таурусів, а рашисти у відповідь пригорозили німцям “денацифікацією” та ударами по Німеччині. Як не дивно, оскаженіла дезінформація Кремля, схоже, таки зробила свою справу. До того ж, німці-вихідці зі Східної Німеччини, досі “на підкірці” симпатизують Росії.



При цьому Олаф Шольц критикує інші європейські країни, що ті недостатньо допомагають Україні. Варто зазначити, що на фоні затримок з допомогою від США, Німеччина зголосилась збільшити річне фінансування України на 2024 рік аж майже вдвічі — до 7,6 мільярдів євро. До того ж вона і так залишається другим найбільшим “донором” для України, уже направивши зброї та іншої допомоги на 17,1 мільярд євро. Проте, якщо рахувати не загальну суму, а частку відданого на користь України ВВП, Німеччина лише на 11 місці. Впевненими лідерами тут залишаються наші Прибалтійські друзі Естонія, Литва та Латвія — кожна задонатила більше 1% свого ВВП для України.

Тож, якщо Шольц не хоче більше підвищувати ставки та передати Україні усю необхідну зброю, на що він тоді розраховує? Якою він бачить Україну у майбутньому? Politico пише, що німецький канцлер якнайшвидше хоче “миру” і веде ситацію до того, щоб Україна та Росія сіли за стіл перемовин. Для цього він даватиме Україні стільки зброї, щоб та зберегла незалежність, проте не перемогла. Перемоги Росії у Берліні теж не хочуть.

Шольц “між двох вогнів”?

Взагалі ситуація у Шольца складна ще й на внутрішньополітичній арені. Хоч його ставлення до України викликає занепокоєння та нерозуміння у союзників, німцям воно якраз подобається. І, як пише Politico, це єдине, що громадянам ФРН подобається у Шольці — той має історично низький для себе рейтинг.



“За умови, що коаліція Шольца у парламенті раптово не розпадеться до цього часу, Шольц зіткнеться з виборами восени 2025 року. Оскільки його особистий рейтинг є найнижчим в історії для самого канцлера через хаотичний порядок денний та занепад економіки, йому потрібна проблема, над якою працювати.

Це може стати шоком для багатьох за межами Німеччини, але єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, — це його ставлення до України”.

Раніше свої припущення щодо можливої мотивації Шольца не передавати Україні ракети, зробили і журналісти The Times. Ті припускають, що проблемою для Шольца може бути нібито недостатня довіра до українського керівництва, тобто він боїться, що Зеленський накаже бити Таурусами по Кремлю, а також невиправдано завелика повага до Путіна та страх перед його обіцянкою “ескалювати ситуацію”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ШОЛЬЦА СВОЇ ПЛАНИ НА УКРАЇНУ?! Стало відомо, чому Німеччина не дає далекобійні ракети

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