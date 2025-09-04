Директорка не пускала до школи як хлопців, так і дівчат, якщо вони були у шортах чи капрі

У Києві спалахнув скандал навколо ліцею №109. Директорка навчального закладу відзначилася тим, що не дозволяла учням зайти до приміщення через їхній зовнішній вигляд. Жінка не пускала до школи як хлопців, так і дівчат, якщо вони були у шортах чи капрі. Маленькі школярі, яких не пустили всередину, просто плакали біля воріт.

«Ідіть додому, переодягайтеся!»

Свою версію події ТСН.ua розповів Михайло, батько однієї з учениць ліцею. За його словами, 2 вересня, приблизно о 8:10, він привіз свою доньку, яка навчається у п’ятому класі. Це був її перший день з новим класом після початкової школи.

«Коли ми приїхали, біля шкільної хвіртки вже стояла чимала кількість дітей з батьками та дітей без батьків. Біля хвіртки також була жінка-директор у джинсовій безрукавці і завертала усіх дітей, які були в шортах. На територію пропускала лише дівчат у спідницях та хлопців у штанях. Свої дії вона аргументувала тим, що в школу у шортах не можна, „це не пляж“, і казала дітям: „ідіть додому, переодягайтеся“ або „дзвоніть батькам, що хочете то й робіть, а на територію школи в шортах я вас не пущу“, — розповідає ТСН.ua Михайло.

Чоловік додає, що його донька прийшла до школи у штанях і директорка пропустила її, але він принципово залишився біля хвіртки, щоб допомогти іншим дітям, бо на їхньому місці могла опинитися і його дитина.

Діти плакали біля шкільної хвіртки

Наслідки були особливо травматичними для наймолодших.

«Старшокласники у шортах від таких слів директорки розверталися і навіть із задоволенням йшли собі кудись. А от маленькі діти, особливо, ті, що прийшли до школи самі, стояли біля хвіртки розгубленими, а деякі навіть розплакалися. Батьки, які привели дітей до школи у шортах були шоковані, бо на вулиці +27, а окрім того, ніхто ніколи нас не попереджав про дрескод у жодному зі шкільних чатів, ні на жодних батьківських зборах», — розповідає Михайло.

Ситуація змінилася після того, як одна з мам, яка виявилася юристом, викликала поліцію.

«Спільно ми впросили та морально дотиснули директорку. І близько 8:30 вона погодилася впустити на територію школи дітей, які в шортах залишалися біля воріт. Офіційно повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:20. Але тут питання, що могло трапитися з тими дітьми, яких вона відправила додому і вони пішли? Як мені розповіла донька, один з її однокласників у цей день до школи не повернувся, бо прийшов без батьків. У школі є укриття і батьки сподіваються, що їхні діти там, а тут директор через шорти бере і відправляє їх додому. У Києві після цього було дуже гучно, працювала ППО. І директорка, я вважаю, своїми діями, наразила цих дітей на реальну небезпеку. Ні класні керівники, ні батьки не були попередженні, що їх дітей відправили зі школи», — додає Михайло.

На думку батьків, поведінка директорки була неприпустимою, адже замість того, щоб заохочувати дітей до навчання, вона влаштувала їм справжнє публічне приниження.

Що кажуть в управлінні освіти?

В управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району кажуть, що наразі збирають усі матеріали щодо інциденту.

«Ми вивчаємо ситуацію. Зараз плануємо ознайомитися з записами з відеокамер, які фіксують все, що відбувається по периметру ліцею. Співпрацюємо з ювенальними поліцейськими, а також маємо поспілкуватися з батьками дітей, які постраждали. На сьогодні (4 вересня) на 13.00 призначено зустріч з батьками. За результатами цієї роботи будемо робити висновки», — розповідає ТСН.ua Тетяна Копил-Філатова, начальниця управління освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Вона підкреслила, що дії директорки були неприпустимими.

«Директорка не мала права не допускати дітей до уроків за зовнішнім виглядом. При аналізі розповсюджених відеоматеріалів вбачаємо в діях Полякової В.І. можливе недодержання вимог Конституції України та освітнього законодавства», — заявила вона.

За словами чиновниці, у статуті школи дійсно прописано про «охайний зовнішній вигляд та діловий стиль», але про ці правила батьки мали бути попереджені. А такого повідомлення від директорки ліцею №109 у батьківських чатах не було.

В управлінні також додали, що конфлікт закінчився о 8:30, що видно з камер поліцейських, які прибули на виклик.

«Батьки стверджують, що діти були відсторонені від навчання під час повітряної тривоги. Але це не зовсім так, оскільки тривога була оголошена о 9:20. Тож сумнівно, що дітей було залишено без належного нагляду і з небезпекою для життя. Врешті все це потребує детальної перевірки», — підсумовує Тетяна Копил-Філатова.

Що кажуть у патрульній поліції?

У патрульній поліції Києва кажуть, що 2 вересня, о 8:17 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про конфлікт між батьками та директором школи. Зі слів заявників, директорка не пускала дітей до школи.

«Патрульні прибули на місце події, з’ясували всі обставини, конфлікт припинили. Надалі учасники події виявили бажання написати заяви, які патрульні передали до Печерського управління поліції. Поліція займається з’ясуванням всіх обставин конфлікту. Патрульні закінчили обслуговування виклику о 9:03, про що доповіли електронним рапортом», — повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Там додають, що під час конфлікту в Києві повітряна тривога офіційно не оголошувалася.

Шкільна форма давно скасована

На події біля ліцею на Печерську жорстко відреагувала освітній омбудсмен Надія Лещик.

«Заборона відвідувати учневі заняття через відсутність обов’язкової шкільної форми або „не такий одяг для школи“ порушує його право на освіту та безпеку!», — заявила ТСН.ua Надія Лещик.

Омбудсмен зазначає, що в Україні обов’язкова шкільна форма скасована з 2019 року указом президента Володимира Зеленського. Тому одяг для школи — це вільний вибір дитини та її батьків. Єдиними рекомендаціями є охайність, відповідність сезону та зручність.

Загроза життю та здоров’ю дитини

«Крім того, відсторонення від занять може призвести до загрози життю та здоров’ю дитини, як і відбулося в цій ситуації. Адже дітей не допустили до занять через одяг й відправили переодягатися додому, а згодом у Києві була оголошена тривала повітряна тривога. Замість того, щоб перебувати у шкільному укритті під наглядом вчителя, через дії директорки діти могли постраждати. Хочу наголосити, що відповідальність за життя і здоров’я учня на цей час несе та людина, яка здійснила цю незаконну дію», — зауважує Надія Лещик.

Вона також додає, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

«Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною, а положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, — незаконний документ, який не має юридичної сили», — підкреслює освітній омбудсмен.

Що робити у разі примусу до форми

«Якщо випадки щодо примусу носити шкільну форму або певну форму одягу трапляються у вашій школі, закликаю фіксувати ці випадки. Якщо дитина піддається цькуванню за одяг — подавайте звернення до поліції щодо булінгу, якщо дитину не допускають до освітнього процесу та відправляють додому переодягатися, — подавайте заяву до поліції щодо порушення права дитини на освіту, створення небезпечної ситуації для життя та здоров’я дитини й булінг», — каже освітній омбудсмен та радить звертатися до неї.