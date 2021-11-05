У Шостці чоловік з рушницею виніс із крамниці коштовностей на півмільйона

У Шостці чоловік з рушницею виніс із крамниці коштовностей на півмільйона

За розбійний напад чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

У Шостці на Сумщині поліція затримала чоловіка, який в масці з рушницею виніс з крамниці ювелірних прикрас на майже півмільйона гривень.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 5 листопада.

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На відео, що розповсюдили в соцмережах, видно як чоловік під’їхав на мопеді, увірвався до магазину і, налякавши персонал мисливською рушницею, забрав коштовності. За лічені секунди до його торбинки потрапили 82 пари золотих сережок.

Зловмисника розшукували кілька днів. І таки знайшли. В поліції кажуть, це 47-річний житель Шостки. Під час обшуку в нього знайшли викрадені ювелірні вироби.

За розбійний напад чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

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