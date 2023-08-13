У Словенії обвалились мости, тисячі людей покинули домівки: як ДСНС допомагає долати наслідки повеней (фото)

У Словенії внаслідок проливних дощів та повеней загинули щонайменше шість людей. За словами прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба, повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він.

Напередодні команда українських надзвичайників вирушила до Словенії допомогти у подоланні наслідків нищівної стихії. Тисячі людей змушені були полишити домівки. Тож Словенська влада потребувала негайної помочі.

За яких умов доводиться працювати українській команді та що накоїла стихія в регіоні – у сюжеті розповіла кореспондентка Оксана Ткаченко.

Це найкраща з українських команд рятувальників – пів сотні досвідчених надзвичайників, які долали наслідки повеней після підриву росіянами Каховської дамби. Тепер вони разом із спецтехнікою вирушили рятувати Словенію від водяної стихії.

Українські рятувальники у Словенії.

Словенська влада була така вражена швидкістю допомоги. Прем’єр Роберт Голоб особисто приїхав вітати українських рятувальників.

"Україна прислала свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найважчих місцях. Я хотів би подякувати моєму другу президенту Зеленському, який самовіддано надав підрозділи цивільного захисту та транспортні засоби, незважаючи на війну, що вирує в його країні. Солідарність не знає кордонів, Україна має велике серце", - сказав Роберт Голоб.

Рятувальники ДСНС вже розгорнули пересувний пункт управління і медпункт. Тепер облаштовують дамбу для укріплення берегів. Робота дуже складна – доводиться працювати зі стрімкою течією.

Повені у Словенії.

Пошкоджені будинки у Словенії.

"Ця повінь одна з найгірших за всю історію Словенії. Що накоїв природній катаклізм – видно з висоти пташиного лету. Потоки води у буквальному сенсі – зносили будинки разом із фундаментом", - каже пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

"У нас був такий шторм, що я навіть не можу описати, наскільки це було погано. Я такого ще не бачив у своєму житті, хоча мені вже багато років. Довелося піднімати свою 93-річну бабусю на поверх вище. Щойно спустився позачиняти вікна, як води набралося по шию", - розповів місцевий житель Янез.

Руйнування через повені у Словенії.

Окрім жертв, стихія призвела до обвалу семи головних і регіональних мостів. Домівки довелося покинути тисячам жителів, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами. Країни Євросоюзу також направили своїх рятувальників до регіону, а днями потерпілх особисто відвідала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн. Політикиня пообіцяла Любляні додаткові 400 мільйонів євро для подолання наслідків катаклізму.

Нагадаємо, в Італії зростає кількість жертв від потужної повені, чимало людей з обмеженими можливостями не можуть залишити свої домівки і опинилися в пастці.

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