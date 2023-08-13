У Словенії обвалились мости, тисячі людей покинули домівки: як ДСНС допомагає долати наслідки повеней (фото)

Українські рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди у Словенії.
У Словенії внаслідок проливних дощів та повеней загинули щонайменше шість людей. За словами прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба, повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.
"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він.
Напередодні команда українських надзвичайників вирушила до Словенії допомогти у подоланні наслідків нищівної стихії. Тисячі людей змушені були полишити домівки. Тож Словенська влада потребувала негайної помочі.
За яких умов доводиться працювати українській команді та що накоїла стихія в регіоні – у сюжеті розповіла кореспондентка Оксана Ткаченко.
Це найкраща з українських команд рятувальників – пів сотні досвідчених надзвичайників, які долали наслідки повеней після підриву росіянами Каховської дамби. Тепер вони разом із спецтехнікою вирушили рятувати Словенію від водяної стихії.
Словенська влада була така вражена швидкістю допомоги. Прем’єр Роберт Голоб особисто приїхав вітати українських рятувальників.
"Україна прислала свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найважчих місцях. Я хотів би подякувати моєму другу президенту Зеленському, який самовіддано надав підрозділи цивільного захисту та транспортні засоби, незважаючи на війну, що вирує в його країні. Солідарність не знає кордонів, Україна має велике серце", - сказав Роберт Голоб.
Рятувальники ДСНС вже розгорнули пересувний пункт управління і медпункт. Тепер облаштовують дамбу для укріплення берегів. Робота дуже складна – доводиться працювати зі стрімкою течією.
"Ця повінь одна з найгірших за всю історію Словенії. Що накоїв природній катаклізм – видно з висоти пташиного лету. Потоки води у буквальному сенсі – зносили будинки разом із фундаментом", - каже пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
"У нас був такий шторм, що я навіть не можу описати, наскільки це було погано. Я такого ще не бачив у своєму житті, хоча мені вже багато років. Довелося піднімати свою 93-річну бабусю на поверх вище. Щойно спустився позачиняти вікна, як води набралося по шию", - розповів місцевий житель Янез.
Окрім жертв, стихія призвела до обвалу семи головних і регіональних мостів. Домівки довелося покинути тисячам жителів, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами. Країни Євросоюзу також направили своїх рятувальників до регіону, а днями потерпілх особисто відвідала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн. Політикиня пообіцяла Любляні додаткові 400 мільйонів євро для подолання наслідків катаклізму.
Нагадаємо, в Італії зростає кількість жертв від потужної повені, чимало людей з обмеженими можливостями не можуть залишити свої домівки і опинилися в пастці.
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