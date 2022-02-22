У "Слузі народу" не виключили запровадження воєнного стану в Україні: які умови

У "Слузі народу" не виключили запровадження воєнного стану в Україні: які умови

За словами Чернєва, зараз РНБО, яке є ініціатором щодо військового стану, працює 24/7.

Якщо буде необхідність введення військового стану - він буде введений в найближчі години.

Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" сказав нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Зараз РНБО, яке є ініціатором щодо військового стану - воно подіє президенту, президент підписує указ і потім його, як закон, ухвалює Верховна Рада - пррацює 24/7. Воно не закривалось. Воно моніторить, як і що зараз відбувається по всіх наших напрямках, по всіх фронтах, по всій лінії розмежування. Якщо буде необхідність введення військового стану - він буде введений в найближчі години", - зазначив він.

За необхідності військовий стан буде введений в найближчі години – "слуга народу"

Нагадаємо:

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що 22 лютого на зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами фракцій та силових відомств питання запровадження воєнного стану в Україні не обговорювалося. Натомість йшлося про запровадження надзвичайного стану у деяких областях України.

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