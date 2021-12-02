У "Слузі народу" роз'яснили про майбутні виплати медичним працівникам

Загалом на зарплату медикам виділили 2 млрд грн, відповідно до держбюджету на 2022 рік.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія роз'яснив про майбутні виплати медичним працівникам. Також він зазначив, що у цьому році йдеться про "дохід", а не про "заробітну плату".

Про це він розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми з 1-го січня затвердили. Там є надходження, відповідні захищені статті про те, що мінімальна заробітна плата молодшого медичного персоналу - 13 500, здається, а мінімальна заробітна плата лікаря - 20 тисяч, (середній рівень - ред.) буде в проміжку цьому", - сказав Арахамія.

Він наголосив, що "ковідні" доплати і премії та заробітна плата - це окремі нарахування. "Що стосується цього року. Можливо, неправильно сформульовано. Це не заробітна плата - правильно оперувати в цьому році поняттям "дохід". Тому що заробітна плата - це ставка. Ставка - дійсно, вона тільки індексується на мінімальну заробітну плату, як вона рухається. "Ковідні" доплати і премії - вони окремо" - пояснив очільник "Слуг народу".

Давид Арахамія повідомив про затверджений розмір заробітної плати медиків

Варто зазначити, 2 грудня народні депутати ухвали державний бюджет на 2022 рік. Відповідно до нього, на 2022 рік передбачено кошти для встановлення базового рівня заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень — для середніх медичних працівників.

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