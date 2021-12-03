У снігу або біля ялинки: де фото вийдуть найкращими і скільки коштують цьогоріч новорічні знімання

У снігу або біля ялинки: де фото вийдуть найкращими і скільки коштують цьогоріч новорічні знімання

У моді цьогоріч - простота.

У грудні традиційно настає час час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локацій і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах.

Про те, де фото вийдуть найкращими і скільки коштують цьогоріч новорічні знімання - 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, якщо вдома пишної ялинки немає, а на вулиці - холодно, для фотосесії можна обрати студію - 700 грн за годину - з великим ліжком, різдвяним столом і у новорічному декорі.

Фотографиня Наталія Мидляк зазначає, що у моді цьогоріч - простота. Помпезні сукні і підбори на зйомку витіснили домашні речі. Більший акцент на сім'ї, на моментах, на посмішках.

Для теплих фото клієнтам радить обирати ті студії, де більше простору і сонячних променів.

"Від 10 до 14 найкращий час для знімань. Звертайте увагу на світло, щоб були великі вікна. Найважливіше у студіях, щоб було багато природнього світла", - зазначає вона.

Професійний фотограф Дмитро Лотоцький відкриває секрети, як зробити гарні фото - самим - безкоштовно - удома на підвіконні.

"Дуже важливо світло і розташування об’єкта в кадрі. Якщо погляд спрямований в ліву сторону - об'єкт має бути в кадрі по праву сторону, щоб був простір", - пояснює він.

Новорічний реквізит традиційний: мандарини, гірлянди, бенгальські вогні, книжка, подушка, чай. Можна запросити в кадр і домашніх улюбленців.

Також він радить робити багато фото з різних ракурсів – тоді точно буде вдалий кадр.

Для тих, кому декору вдома замало - під Києвом Анастасія Соколюк здає в оренду - фургон. Декорує усе сама, ідеї шукає в інтернеті. Біля фургона хвоя - під - в іграшках крісло і стіл. І усе - в дворі прикрашеного вогнями будинку.

Коштує така локація 900 грн на годину, кемпер - 800 грн годину. За все разом доведеться викласти 1500 гривень.

Новини України: як обрати красиву локацію для зимових фотосесій

Нагадаємо:

Українці масово почали обирати, де святкуватимуть Новий рік. Найпопулярнішими напрямками залишаються Карпатські курорти, але є і ті, хто відданні зимовому морю або передмістю столиці.

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