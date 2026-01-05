ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
822
Час на прочитання
1 хв

У Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа: що горить (фото, відео)

Столицю затягнуло димом: очевидці публікують фото і відео масштабної пожежі, що виникла на Солом’янці.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Солом’янському районі Києва 5 січня

Пожежа в Солом’янському районі Києва 5 січня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Солом’янському районі Києва 5 січня виникла пожежа, якій присвоєно підвищений ранг. Полум’я і дим від пожежі очевидці зняли на відео.

Пожежу у столиці для ТСН.ua прокоментували у ДСНС Києва.

Надзвичайники підтвердили, що пожежа спалахнула у Соломянському районі.

«Горить трьохповерхове складське приміщення. На місці працюють рятувальники», — розповіли столичні рятувальники.

Наразі уточнюється площа, на якій спалахнула пожежа. Їй присвоєно підвищений ранг.

Пожежа в Солом’янському районі Києва (5 фото)

пожежа в Києві Соломянський район_1 / © соцмережі

© соцмережі

пожежа в Києві Соломянський район_2 / © соцмережі

© соцмережі

пожежа в Києві Соломянський район_3 / © соцмережі

© соцмережі

пожежа в Києві Соломянський район_4 / © соцмережі

© соцмережі

пожежа в Києві Соломянський район_5 / © соцмережі

© соцмережі

Нагадаємо, 4 січня у Дарницькому районі Києва на вулиці Північно-Степовій згорів двоповерховий дерев’яний будинок на площі 100 кв. м. Унаслідок пожежі матір та дитину 2006 р. н. госпіталізували з опіками обличчя та рук.

Дата публікації
Кількість переглядів
822
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie