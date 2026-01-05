- Дата публікації
У Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа: що горить (фото, відео)
Столицю затягнуло димом: очевидці публікують фото і відео масштабної пожежі, що виникла на Солом’янці.
У Солом’янському районі Києва 5 січня виникла пожежа, якій присвоєно підвищений ранг. Полум’я і дим від пожежі очевидці зняли на відео.
Пожежу у столиці для ТСН.ua прокоментували у ДСНС Києва.
Надзвичайники підтвердили, що пожежа спалахнула у Соломянському районі.
«Горить трьохповерхове складське приміщення. На місці працюють рятувальники», — розповіли столичні рятувальники.
Наразі уточнюється площа, на якій спалахнула пожежа. Їй присвоєно підвищений ранг.
Пожежа в Солом’янському районі Києва (5 фото)
Нагадаємо, 4 січня у Дарницькому районі Києва на вулиці Північно-Степовій згорів двоповерховий дерев’яний будинок на площі 100 кв. м. Унаслідок пожежі матір та дитину 2006 р. н. госпіталізували з опіками обличчя та рук.