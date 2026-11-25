Головний санітарний лікар Києва пояснив, у чому справжня причина зростання кількості хворих

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У Києві фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), зокрема й на COVID-19. За інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень у столиці захворіли 4153 дитини та 3591 дорослий. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс майже на 6%.

У соціальних мережах кияни скаржаться на масовість недуги, яка супроводжується різким погіршенням самопочуття, кашлем та невисокою температурою. Містяни припускають, що в місті з’явився новий різновид грипу, який масово вкладає людей на лікарняні ліжка.

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ТСН.ua поцікавився у головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, із чим насправді пов’язаний стрибок захворюваності та чи варто боятися нового вірусу.

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Чому зростає кількість хворих у столиці

За словами фахівця, наразі йдеться про звичайні респіраторні віруси, а не про епідемію грипу.

«Як такого грипу в Києві поки що немає, він лабораторно не підтверджений — усе це гострі респіраторні вірусні захворювання. Але їхнє зростання цілком очікуване: діти повернулися після канікул до шкіл, а погода погіршилася й похолодало. Школярі активно контактують між собою, до того ж під час повітряних тривог тривалий час перебувають у закритих приміщеннях — укриттях. Тому таке поступове підвищення захворюваності є прогнозованим, як і торік. Наразі показники не перевищують епідеміологічний поріг — до нього ще далеко», — розповідає ТСН.ua Сергій Чумак.

Чи з’явився в Києві новий штам вірусу

Кияни зазначають, що подекуди застуда починається раптово і триває два тижні, а то й довше. Проте лабораторні дослідження не підтверджують циркуляцію нових небезпечних збудників.

«Нічого нового ми поки що не фіксуємо. Усі отримані зразки відправляємо до Центру громадського здоров’я, де проводять відповідні дослідження. Зараз найбільше пацієнтів у місті страждає від звичайної ГРВІ. Її симптоми всім добре відомі: нежить і закладеність носа, першіння в горлі, кашель, помірна температура, загальна слабкість та втома. Найчастіше люди хворіють через переохолодження або контакт із уже інфікованими, адже вірус швидко поширюється у великих колективах — насамперед дитячих. Саме тому й фіксується такий ріст», — зауважує Сергій Чумак.

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Головний санітарний лікар наголошує, що повідомлення про появу нового підвиду грипу — це лише чутки: якби такий штам виявили, про це офіційно повідомили б Центр громадського здоров’я, МОЗ та столичні медики.

Чому COVID-19 раптом зник зі зведень і що прийшло йому на зміну

Випадків COVID-19 у Києві, навпаки, поменшало. За тиждень його виявили лише у 20 осіб (із них 10 — діти). Жодної госпіталізації через коронавірус не зафіксували, тоді як із ГРВІ до лікарень потрапляли пацієнти, переважно діти.

Попри низькі показники, говорити про зникнення коронавірусу зі столиці зарано.

«Коронавірус нікуди не зник, він є, просто став не таким агресивним, яким був на початку пандемії. Тому зараз більше випадків ГРВІ. Кожен збудник став на своє місце: грип займає свою частку, COVID-19 — свою, а ГРВІ наразі становить більшість серед усіх випадків», — пояснює Сергій Чумак.

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Головний санлікар столиці закликає киян не чекати піку сезону грипу та подбати про захист заздалегідь.

«Ситуація може змінитися, і попереду нас ймовірно іще чекає сезон грипу, тому до нього краще готуватися завчасно — зробити щеплення. Місто вже отримало певну частку вакцин, зараз триває вакцинація медиків. Приватні клініки також забронювали певну кількість доз і вже проводять щеплення. Постачання вакцин у Києві налагоджене, тож найближчим часом препарат буде у вільному доступі. Рекомендую людям вакцинуватися, щоб пройти цей період без ускладнень», — резюмує Сергій Чумак.

Дата публікації 13:29, 17.10.26 Кількість переглядів 26 Пік захворюваності ще попереду! Українців атакує новий грип?!

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