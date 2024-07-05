У Франції затримали ватажка банди "Залютинських": деталі, відео

Після повномасштабного вторгнення банда діяла на півдні Франції: фігуранти викрадали автівки, спалювали машини, скоювали напади на людей або викрадали майно.

Завдяки співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди "Залютинських".

Про це ТСН.ua розповіли в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та на майнових злочинах на території Лазурного узбережжя Франції. В Україні ж банда до повномасштабного вторгнення "віджимала" бізнес у мешканців Харківської області.

Для затримання учасників злочинного угруповання працівники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції та Французької жандармерії провели спільні заходи на території обох країн. Лідер та учасники злочинної організації затримані.

Після лютого 2022 року учасники злочинної організації "Залютинські" переорієнтували свою діяльність за межі країни. До цього сфера їхнього злочинного впливу поширювалася на територію Харківської області – погрозами та насильством вони змушувати осіб переписувати майно або свої частки в бізнесі на криміналітет. Створювали для фермерів або підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім самі ж пропонували ці проблеми вирішувати за окрему плату.

Учасників банди неодноразово затримували правоохоронці за скоєння різних злочинів. До прикладу, в одному з епізодів зловмисники вимагали з фермера 700 тисяч доларів та переписати частину бізнесу. 2021 року поліцейські затримали членів банди в середмісті Харкова – зараз ця справа перебуває в суді. Інші учасники "Залютинських", щодо яких слідчі дії тривають, перебувають за межами України й оголошені в міжнародний розшук.

Зокрема правоохоронці з’ясували, що лідер злочинної організації перебуває на території Франції, де створив нову гілку угруповання. За оперативними даними, вони "спеціалізувалися" на майнових та тяжких злочинах.

Внаслідок співпраці з колегами з Французької жандармерії завдяки каналам Європолу правоохоронці встановили, що злочинне угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих — громадяни Франції та України.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу 2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання. У Франції за участі поліцейських Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції співробітники Департаменту кримінальних розслідувань Марселя Французької жандармерії затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та його 44-річного спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу "Залютинських" одразу після викрадення авто.

Окрім того, поліцейські спільно з Офісом генерального прокурора провели слідчі дії щодо осіб, причетних до діяльності "Залютинських" на території України. Вилучено зброю, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.

Затриманим у Франції фігурантам вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Проводяться подальші спільні заходи для аналізу вилученого та збирання доказової бази для притягнення до відповідальності й інших фігурантів.

У Франції затримали ватажка банди "Залютинських"

Нагадаємо, на Київщині злочинна група викрадала людей і вимагала гроші.

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