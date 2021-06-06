У Мережі показали, як у США пасажир літака ломився в кабіну пілотів і бився з бортпровідниками

Тим часом у Харкові з рейсу на Туреччину зняли 51-річного туриста, який облаяв і вдарив працівника летовища.
У США екстрено посадили літак через пасажира-хулігана. Рейс летів з Лос-Анджелеса у Нешвіл, коли один з пасажирів раптом почав ломитися в кабіну пілотів.
Про це 5 червня йшлося у випуску ТСН 19:30.
Бортпровідники намагалися втихомирити чоловіка, однак той почав битися. На допомогу кинулися інші пасажири - хулігана повалили на підлогу і зв’язали.
Відео в Мережу виклали очевидці. Літак приземлився в аеропорту Альбукерке, де чоловіка затримали агенти ФБР.
Тим часом у Харкові з рейсу на Туреччину зняли п'яного дебошира. 51-річний турист вчинив скандал під час реєстрації - відмовлявся вдягнути маску, на зауваження не реагував, і нецензурно лаявся.
Як він свариться, а потім ще й б'є в обличчя працівника летовища - зняли на відео очевидці. Вгамувати нетверезого намагалася дружина: спершу словами, а потім навіть запотиличником.
Після цього харків'янин ніби утихомирився, втім 24-річний робітник аеропорту написав заяву до поліції. За легкі тілесні ушкодження дебоширу загрожує 850 гривень штрафу або ж рік виправних робіт.