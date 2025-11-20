Чому Трамп поспішає завершити війну в Україні: у США розповіли

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати Америки запровадили «агресивний таймінг» для просування мирного врегулювання між Україною та Росією. Високопоставлений американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, пояснив, що цей темп диктується бажанням президента Трампа якнайшвидше припинити війну, а також критичними обставинами в Україні.

Про це сказав американський високопосадовець під час зустрічі з журналістами в Києві.

На запитання журналістів, чи може він пояснити, що означає цей «агресивний графік», посадовець відповів:

«Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, коли я кажу агресивний графік — це графік на його умовах. Тобто просто зараз, якомога швидше. Це графік, за яким ми працюємо. І це мандат, який секретар Дрісколл надав нам на допомогу».

Високопосадовець підтвердив, що делегація США провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, підкресливши його ключову роль у цих дискусіях.

«Ми зустрічалися з президентом Зеленським, і, очевидно, він відіграє найважливішу роль у керівництві українською стороною цієї дискусії. В цьому немає сумнівів», — сказав посадовець.

Він підкреслив, що терміновість питання викликана низкою критичних факторів, які стосуються безпосередньо України:

Енергетична ситуація — необхідність діяти через загрозу енергетичній інфраструктурі.

Зимові потреби — питання забезпечення потреб українців цієї зими.

Гуманітарний аспект — бажання «припинити вбивства», зважаючи на нещодавні жертви серед мирного населення.

«Є так багато елементів цієї війни, які абсолютно критичні, і ви чули, як президент Трамп знову і знову говорить про своє бажання припинити вбивства. І це справді те, що рухає ним у цій справі, чи не так? 25 мирних жителів минулої ночі…» — прокоментував високопосадовець.

Відповідаючи на запитання, чи є мирний план із 28 пунктів основою для просування миру, чиновник ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що не «вдаватиметься в дипломатичні переговори».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Сполучені Штати відчувають «великий імпульс» у просуванні до закінчення війни між Україною та Росією. Вона наголосила на безпрецедентній дипломатичній активності, яка відбулася останніми днями.