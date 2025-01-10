У США попрощалися із Джиммі Картером: прожив найдовше з усіх американських президентів

У Сполученних Штатах напередодні попрощалися із 39-м президентом Джиммі Картером. Після 6-денного державного похорону він знайшов спочинок на кладовищі у містечку Плейнс, штат Джорджія. Там він виріс і прожив майже усе своє 100-річне життя із перервою на перебування у Білому домі під час президентства.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла подробиці.

Джиммі Картер прожив найдовше з усіх американських президентів — століття. На церемонію прощання із ним у головному соборі Вашингтона прибули усі американські лідери із дружинами. Церемонію пропустила лише колишня перша леді Мішель Обама. Серед присутніх двоє — обраний і чинний глави держави. Один із гостей церемонії пожартував із цього приводу:

“Є старий вислів про те, що два президенти в кімнаті — це вже забагато”.

У США попрощалися із Джиммі Картером / Скриншот із відео ТСН

Жарти на американських похоронах не просто допустимі, але і дуже звичні. Адже присутні згадують померлого, намагаючись розділити і розрадити гіркоту втрати. Президент Картер на кілька років пережив кохану дружину Розалін, вони побралися далекого 1946-го. Їхнім чотирьом дітям вже перевалило за 70. А промови над труною виголошували дорослі онуки Картера.

“Він може піти, але недалеко. Приплив любові і підтримки, який ми відчуваємо від тебе та усього світу, демонструє, наскільки багатьох життів він торкнувся, і як його дух продовжуватиме жити у багатьох проявах. Для нас він буде на кухні, готуватиме млинці. Або у майстерні дороблятиме колиску для правнуків. А для мене — просто гулятиме ланами і лісами Джорджії, звідки він родом”, — розповів онук Джиммі Картера Джейсон.

У США попрощалися із Джиммі Картером / Скриншот із відео ТСН

Президентство Картера тривало один термін і скінчилося 1981-го. Він не був успішним як президент, але після Білого дому присвятив себе благодійності, правам людини. Щороку приділяв час для того, щоб будувати будинки для тих, хто цього потребує. Вони з дружиною продовжували жити у крихітному містечку Плейнс у Джорджії, де Картер викладав у недільній школі. За близькість до людей і простоту у житті його памʼятають і згадують американці. У столиці він отримав пишне державне прощання — труну 39-го президента виставляли у Конгресі, де попри несприятливу погоду громадяни стояли у черзі, щоб віддати йому останню шану.

У США попрощалися із Джиммі Картером / Скриншот із відео ТСН

Останній спочинок Картер знайшов удома, поруч із родиною. Сімʼя відмовилася від поховання на державному Арлінгтонському цвинтарі, як і більшість інших президентських родин. Останній американський лідер похований в Арлінгтоні — Джон Кеннеді із сімʼєю. Але прапори у столиці на знак жалоби залишатимуться приспущеними ще до кінця місяця — навіть на інавгурації Дональда Трампа 20 січня, що викликало публічне невдоволення обраного президента.

Читайте також: