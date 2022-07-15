У США у пошуках прохолоди ведмідь пірнув у ставок на подвір’ї: але там уже хтось був

У США ведмідь прийшов на подвір'я та пірнув у декоративний ставок, щоб остигнути під час спеки.

Проте він не очікував, що у водоймі вже хтось є. Тож накивав звідти клишоногими п'ятами. Усе це зафільмували камери відеоспостереження.

В американському штаті Массачусетс чорний ведмідь вдерся у двір будинку, аби пірнути у невеличкий декоративний ставок.

У воді тваринка хотіла охолодитися від літньої спеки, от тільки не очікувала, що там вже хтось є – декоративні коропи "кої".

Про це 14 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Клишоногий спершу намагався зрозуміти й розгледіти, що ж це за риба, але швидко утік.

Власник будинку каже, вже неодноразово помічав, що до його ставка навідуються дикі тварини, тому й поставив камери відеоспостереження, аби зафільмувати такі моменти.

Нагадаємо, на Львівщину з притулку "Біла скеля", що під Києвом, переселили 7 ведмедів. Для клишоногих знайшли домівку у ведмежому притулку "Домажир".

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