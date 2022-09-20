У США відповіли, чому досі блокують надання Україні авіації й далекобійних ракет

Від початку повномасштабної війни адміністрація президента США намагалася знайти баланс між, наданням Україні військових інструментів, необхідних для перемоги над Росією, та зменшенням ризику ескалації з боку Росії.

Однак вона виявилася надто стала на бік обережності, надавши види та кількість озброєння, щоб забезпечити ситуацію глухого кута, і недостатньо для того, щоб Україна перемогла.

Про це ТСН.ua сказав колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та колишній заступник генсека НАТО Алексадр Вершбоу.

"Ця стриманість затримала надання винищувачів, таких як польські МіГ-29, і більш досконалої ППО на початку війни, яка могла б дозволити Україні "закрити небо", не вимагаючи від НАТО встановлення забороненої для польотів зони", - зазначив він.

Однак Вершбоу вважає, що відтоді ситуація дещо покращилася. Так, починаючи з червня, українці отримують від США та інших союзників більш високоточні РСЗВ великої дальності, в тому числі відомі широкому загалу системи HIMARS.

Це дозволило знищити десятки російських складів боєприпасів і командних пунктів за лінією фронту, створивши умови для контрнаступу на півдні та півночі.

"Однак не зрозуміло, чи достатньо HIMARS чи іншої важкої зброї для України, щоб закріпити останні досягнення та відвоювати більше території до настання зими. США рухалися надто повільно, щоб відновити виробництво HIMARS та інших систем, які потрібні не лише українським силам, а й для того, щоб поповнити інших союзників по НАТО, які передали Києву радянські системи зі своїх запасів", - сказав Вершбоу.

За його словами, ще більше занепокоєння викликає небажання США надати Україні боєприпаси великої дальності, такі як ATACMS, навіть незважаючи на те, що Україна виконала запити США не використовувати надану США зброю для ударів по цілях на території Росії.

ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по військових цілях будь-де в Україні, враховуючи Крим, і прискорить остаточну поразку росіян.

Нагадаємо, на думку Марка Фейгіна, зараз Кадиров та Пригожин зберуть ще разом 15 тисяч – і ось це буде останній резерв. Ядерна зброя – останній варіант для Путіна у війні з Україною. Перед цим може бути загальна мобілізація.

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