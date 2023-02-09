У США відреагували на наміри Великої Британії розглянути поставку літаків до України: заяви вже не такі категоричні

Допомогу Україні слід не лише продовжувати, але й нарощувати, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Росія не планує завершувати війну, то ж треба ще більше зброї, щоб Україна змогла перемогти- таку позицію озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який нині зустрічається з військовим керівництвом Сполучених Штатів, йдеться в ТСН.

За майже рік російської війни проти України союзники по НАТО надали Києву допомоги на 120 мільярдів доларів, підрахував генсек Альянсу Йенс Столтенберг. Сюди входить і військова, і гуманітарна, і пряма фінансова підтримка. Із наближенням першої річниці 24 лютого союзники певні - цю допомогу доведеться посилити. “На жаль, ми не бачимо жодної ознаки того, що Росія готова до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів. Тож ми повинні підготуватися до поставок озброєнь, які українці потребують, щоб відвоювати свої території і перемогти, як суверенна, незалежна нація”, - заявив Столтенберг.

Ця розмова відбувається на тлі європейського турне президента України Володимира Зеленського, під час якого він не приховує наміру не дати союзникам зупинитися на танковій коаліції і схилити їх до постачання тепер вже бойових літаків. Держсекретар Ентоні Блінкен не говорить категоричного “ні”, як це минулого тижня зробив президент Байден. Питання на розгляді, застереження ті самі, які Сполучені Штати озвучували щодо танків.

“Життєво важливі не лише конкретні види озброєння, так само важлива здатність українців використовувати їх ефективно. І це вимагає у певних випадках серйозних тренувань, так само важлива можливість ремонтувати і зрештою все це має бути об’єднане у цілісну стратегію, де всі елементи важливі. Ми завжди казали, що це процес і ми продовжуємо вирішувати, чого, на нашу думку, Україна потребує, що буде найефективніше”, - каже держсекретар Ентоні Блінкен.

Риторику пом’якшив і радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Бажання українців отримати ще більше високоякісного озброєння зрозуміле, з огляду на події на фронті. Якщо Британія вирішить надати Україні літаки, американці не викручуватимуть ім руки, обіцяє Кірбі. “Кожна нація має вирішити за себе, що вона готова надати Україні та за яких обставин, тому що кожна нація має власні інтереси національної безпеки, про які їй слід думати, і власні альянси, з якими вона має звірятися. Отже, усе це суверенні рішення. Ми це поважаємо. Звичайно, ми не викручуємо руки, але ми активно спілкуємося з союзниками та партнерами про те, які види озброєнь вони можуть надати і, знову ж таки, за яких обставин”, - запевняє він.

Зараз головна мета партнерів - підготувати Україну до весняних бойових дій, говорить контрадмірал Кірбі. Потрібен буде загальновійськовий маневр - взаємодія великих підрозділів на відкритих територіях. Саме на це були спрямовані останні поставки бронетехніки. Відповідні навчання українських військових відбуваються зараз в Європі, наголосив Кірбі.

Читайте також:

Захищати Вугледар військовим допомагають американська зброя і броньовики, який витримують пряме влучання танка

Українці в Туреччині запевняють, що землетрус був страшніший за початок війни: тут ЗСУ не захистять

Три дні полірували сотня людей: в Одеському оперному почистили одну з найбільших театральних люстр світу