РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу - США

У США риторично поцікавилися, навіщо РФ підписала Мінські угоди, якщо вона не причетна до конфлікту на Донбасі.

У США вважають, що Російська Федерація неправильно трактує Мінські угоди, чим ускладнює досягнення компромісу і будь-який рух вперед.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв'ю ведучій ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

На переконання американської дипломатки, Мінський процес залишається актуальним: "Зустрічі відбуваються регулярно… Також зараз, я б сказала, що відновилися зустрічі в Нормандському форматі, які є своєрідним політичним майданчиком Мінського процесу".

Водночас, за словами Квін, проблема полягає в тому, що якщо три учасники Нормандського формату, зокрема Німеччина, Україна та Франція, докладають максимум зусиль, щоб досягти прогресу і виконати Мінські угоди, то РФ зовсім не дотримується домовленостей.

"Україна намагається зберегти суверенітет. З іншого боку є Росія, яка загалом не дотримується домовленостей, які обговорені в Мінську, - підкреслила Квін. - РФ неправильно трактує ці домовленості, і доки вона продовжуватиме, досягти компромісу і рухатися вперед буде складно".

Повірена у справах США також розкритикувала ідею Москви щодо діалогу Києва з терористами на Донбасі.

"Росія вважає себе непричетною. Я думаю, що це дивно, адже ж саме вона підписала Мінські угоди. Однак, вона стверджує, що це справа лише України, і закликає вести перемовини з сепаратистами. Це не дієво", - наголосила дипломатка.

"Наскільки ми знаємо, Росія підтримує сепаратистів. Сепаратисти не бачать вигоди з вирішення цієї ситуації, адже РФ їх фінансує і їх “все влаштовує”. В них стане менше російських грошей, якщо вони приєднаються до України і житимуть за її законами", - вказала Квін.

На її думку, РФ намагається створити альтернативну реальність, в якій вона не є учасником конфлікту, однак заперечувати свою причетність з боку Кремля "нелогічно".

"Потрібно переконати Росію, що вони повинні провести переговори з хорошими намірами, вони повинні визнати, що вони є учасником конфлікту і дискусії, і тоді обговорити вирішення проблеми", - продовжила повірена у справах США.

Квін вважає, що Україна і інші "активні гравці" в Мінських домовленостях і Нормандській четвірці єдині в позиції, що за столом переговорів не можуть опинитися лише Київ і сепаратисти, адже тоді питання ніколи не вирішиться і перейде в заморожений конфлікт, як у Придністров’ї.