"У США зрозуміли, що без України Центральна Європа недоотримуватиме газ", - Лана Зеркаль

У США вивчили ситуацію із постачанням газу в Європу.

У США дуже уважно вивчили ситуацію щодо того, як постачається газ у Європу. І там зрозуміли, що без України Центральна Європа недоотримуватиме постачання газу.

Про це 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль,

"Вони дуже уважно вивчили нарешті ситуацію з тим, як постачається газ Європі. Вони до цього ніколи не вивчали ситуацію: де, як, які є вузькі місця. Вони тільки зрозуміли, що взагалі без українського маршруту вся Центральна Європа недоотримуватиме газ і що це створить штучний дефіцит, тому що на Баумгартені ми будемо конкурувати разом із Німеччиною, Швейцарією, Італією і Австрією за цей обсяг газу, якщо через Україну не буде постачатися газ", - пояснила Лана Зеркаль.

Олена Зеркаль розповіла, що вплинуло на рішення американців підтримувати Україну

Нагадаємо, Лана Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен "Північний потік-2".

Також нардеп від "Слуги народу" розповів, у чому небезпека того, що російський "Газпром" закачує газ не у європейські сховища.

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