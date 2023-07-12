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У столичній багатоповерхівці стався потужний вибух і виникла пожежа (відео)

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У столичній багатоповерхівці стався потужний вибух і виникла пожежа (відео)

У столичній багатоповерхівці стався потужний вибух 12 липня / Фото: pixabay.com

Вибух був такої сили, що на балконі квартири повибивало вікно.

У багатоповерхівці на Драгоманова стався потужний вибух, після чого виникла пожежа. Відомо, що вибух пролунав на балконі однієї із квартир будинку.

Про це повідомили у Мережі очевидці інциденту.

За їхніми словами, вибух був такої сили, що на балконі квартири повибивало вікно. На місці події прибули рятувальники та карета швидуої допомоги. 

Із відео, які публікують мешканці сусіднього будинку, видно, що пожежа виникла на 3-му поверсі багатоповерхівки. Перед цим пролунав потужний вибух.

В поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що попередньо, вибухнув туристичний газовий балон. Потерпілих немає.

У столичній багатоповерхівці стався потужний вибух 12 липня. ФОТО: скрин із відео/київські пабліки / ©
У столичній багатоповерхівці стався потужний вибух 12 липня. ФОТО: скрин із відео/київські пабліки

Як повідомляли раніше, у Києві мати та її співмешканець, які примушували власних дітей зніматися у порно, отримали по 15 років в'язниці.

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Дата публікації
Перегляди
2568
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