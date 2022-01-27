У столиці мешканці багатоповерхівки хочуть відмовитися від централізованої подачі комунальних благ

Будинок скористався міською програмою енергоефективності та взяв кілька кредитів.
Автономна висотка: мешканці багатоповерхівки у Києві хочуть відмовитися від централізованої подачі опалення, гарячої води та електроенергії. Усі ці комунальні блага планують вироблятимуть самі. Мешканці висотки неподалік теж придумали як менше споживати енергоносіїв, а відтак і менше платити за комірне. Які передові технології залучили у звичайних багатоповерхівках і в яку копієчку це влетіло мешканцям, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 січня 2022 року.
Консьєржка Ольга не поспішає прибирати новорічні прикраси. Ялинка й досі вбрана, гірлянда й далі мерехтить.
Їй подобається і всім мешканцям теж. Принаймні ніхто не просив усе повідмикати, аби менше платити за світло. Тутешня плата за місця загального користування - а це під'їзди, коридори - мешканцям обходиться у 10 копійок. Чому так дешево - голова ОСББ веде подивитися на дах.
Увесь секрет ось у комірках. Вони зведені над вентиляційними шахтами. Раніше все повітря по вентиляції просто виходило на зовні. Однак, зараз над шахтами встановили теплові помпи, які з повітря забирають тепло. Працюють ці помпи від електроенергії і, щоби ще й за неї не платити, на даху саме встановлюють сонячні панелі.
Аби встановити усе це, будинок скористався міською програмою енергоефективності та взяв кілька кредитів. Мешканцям додатково скидатися не довелося, усі витрати погасили з резервного фонду ОСББ. Окупиться усе років за три. Економію мешканці відчувають уже.
З двадцятого поверху цього будинку видніється дах іншої висотки. У цій будівлі мешканці пішли ще далі. Тут сонячними панелями обвішані стіни і рясно заставлений дах. По один бік від них вітрова станція - це щоби виробляти електроенергію, коли похмуро. З іншого - теплові панелі. У планах повністю забезпечити будинок своїм світлом і самостійно його обігрівати.
Уже б давно усе так працювало, але зіткнулися з проблемою:у сонячну пору виробляють аж занадто багато електрики і подіти її нікуди. Бо поділитися надлишком струму не мають права, - на це потрібно отримати окрему ліцензію. Тому нині зводять спеціальні накопичувачі, аби там акумулювати надлишок електроенергії.
Щоб енергомодернізувати свій будинок, тут теж узяли участь у міській програмі та теплий кредит. Погашення позики мешканцям обходиться близько 400-х гривень на місяць. Платіжка за комірне тут уже стала вдвічі меншою, ніж у сусідів.
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