У столиці триває будівництво метро на Троєщину: коли можна чекати на підземку та що думають кияни

У столиці триває будівництво метро на Троєщину: коли можна чекати на підземку та що думають кияни

За розрахунками фахівців на будівництво потрібно близько 30 мільярдів гривень.

У Мережі з’явились кадри будівництва метро на Троєщину. На фото - з’їзд із Подільсько-Воскресенського мосту, саме там метро має піти під землю.

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Про це 7 жовтня йдеться у "Сніданку з 1+1".

На місці події працює кореспондент "Сніданку" Антон Пшеничний, він дізнався - чи не фотошоп це! Адже фраза “метро на Троєщину” вже давно стала анекдотом.

"Саме в цьому районі закінчується Подільсько-Воскресенський міст, на його нижньому ярусі буде метро, і саме тут тунелі метрополітену будуть занурюватись під землю. Тут також буде наземна станція метро. Тож це перші ознаки того, що міф перетворюється на реальність. Кажуть, що обіцянки побудувати метро на Троєщину - однолітки самої Троєщини", - каже Антон Пшеничний.

Будівництво метро на Троєщину триває: що про це думають кияни

Взагалі цей процес, саме метро до Деснянського району столиці (в нього власне і входить масив Троєщина) - це ходячий мем. Про нього існують анекдоти, малюють кумедні комікси, смішні картинки. Жарти про троєщинську підземку періодично з’являються в гумористичних шоу та виступах коміків. Люди також не вірять у те, що метро на Троєщину зведуть, ось, що вони кажуть:

"Десь в 2050 році дай Бог, щоб побудували".

"Скільки його вже будують? Ото!"

"Його обіцяли в 90-х побудувати, потім переносили, переносили, знову переносять. Мабуть будуть далі переносити".

"Я сьогодні читав, що там є 5 етапів. Напевно, перший - це розробити, другий - взяти гроші. Я не знаю, це напевно буде через років так три".

Остання відповідь прям дуже оптимістична! Але про етапи - все слушно. Спочатку побудують ділянку від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", потім від "Райдужної" до вулиці Братиславської, потім від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі, після - від станції "Райдужна" в напрямку Троєщини і в кінці від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги.

Для тих, хто живе не в Києві, пояснюю: прозвучала Солом’янська площа, це плюс-мінус близько до центру, і Кільцева дорога - це протилежний бік відносно Троєщини. Усе правильно, адже це ціла гілка метро, яка об’єднає два береги столиці.

І вже відомі назви шести станцій. Одна з них - на Подолі, одна близько до метро “Лук’янівська”, три - з виходами в рамках Подільсько-Воскресенського мосту (ще одного довгобуду) і п’ята станція в районі Райдужного. Назви такі: "Глибочицька" (з пересадкою на "Лук’янівську"), "Подільська" (з пересадкою на "Тараса Шевченка"), "Суднобудівна", "Труханів острів", "Залив Десенка" і "Райдужна".

За розрахунками фахівців на будівництво потрібно близько 30 мільярдів гривень. Це десь половина запланованого бюджету Києва на цей рік. Навіть якщо столична влада буде виділяти по мільярду на рік, це суперптимістично, будувати будуть ще 30 років... Ймовірно, схема фінансування дещо інша і все закінчать набагато швидше. Адже на цей швидкісний транспорт чекає пів мільйона жителів Києва.

Нагадаємо, у Києві на шести станціях метро проводиться ремонт інфраструктури.

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