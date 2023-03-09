У столиці попрощалися з народним героєм України, який повернувся на фронт після надскладного поранення

Олексій знову пішов воювати під час великої війни і кілька тижнів тому загинув під Бахмутом.

У Михайлівському соборі попрощалися з народним героєм України - його звали Олексій Соколовський, йому було 44 роки. Мав важкі поранення після бою під Донецьким аеропортом, ледь не втратив ногу, але знову пішов на війну, і знову в найпекельнішу точку фронту на Донеччині, йдеться в ТСН.

“Ми в шпиталі познайомились, у нього була нога розтрощена і йому мали її ампутувати, ми його вмовили, з лікарями працювали і були хвилини, коли він казав, я більш не можу, відріжте мені цю ногу і я вже побіжу, він змучений був. Якби він був на протезі, він би на протезі пішов воювати”, - переконує волонтерка Ольга.

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Олексій знову пішов воювати під час великої війни і кілька тижнів тому загинув під Бахмутом, але попрощатися вдалося лише зараз.

У переповненому храмі люди в сльозах, але за життя Олексій не дозволяв плакати та сумувати. “Про Льошу тільки хороше можна. Коли в церкві священик казав, що хай йому Бог простить, то я навіть собі уявити не можу, за що його можна простити. Це була така щира людина, я ніколи не бачила, щоб він був злий, на когось злився, щось погане казав, навіть якщо погане, то він казав, сонечко, заспокойся, все можна вирішити”, - пригадує волонтерка Тетяна.

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