В страшній ДТП на Миколаївщині вагітна жінка втратила чоловіка і доньок: автівку зім'яло мов бляшанку

Обидва легковики їхали у напрямку Миколаєва.

Двоє дітей - трьох та п'яти років - і їхній батько загинули в аварії на Миколаївщині. Ще троє малюків з цієї сім'ї та їхня мати - у лікарні. ДТП сталася вночі на дорозі Херсон - Миколаїв. В "Жигулі" з багатодітною родиною врізався інший легковик.

Про те, хто винен та як почуваються травмовані - 6 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Рузанна Маультеле в одну мить втратила дітей та чоловіка. Крім того, жінка вагітна.

Обидва легковики їхали у напрямку Миколаєва. Chevrolet наздогнав ВАЗ. Удар був такої сили, що "Жигулі" викинуло на узбіччя. Машина полетіла у кювет, перекинулася, її зім'яло мов бляшанку. Водій та дві його доньки загинули на місці. Їм було 3 і 5 рочків. Дружина ще з трьома дітьми вижила. Вони з травмами різної тяжкості, але загрози для життя немає.

Дітям 7, 6 та 1 рік. Мати розповідає - вони самі з Маріуполя. Їхали на 40 днів поховання її батька до Одеси. Чоловік, переконує, вів машину спокійно, нікуди не поспішав. Жінка саме годувала найменшого сина. Аж раптом – з боку водія стався удар.

Мати сама витягала з понівеченої автівки дочок. Двох старших дістала, чоловік, та дві молодші, які сиділи за ним, загинули на місці.

Їхні тіла з металу вирізали рятувальники. У Chevrolet був лише водій. Рузанна каже - бачила його.

Через ДТП загинули двоє дітей та їхній батько | Новини України

"Він підійшов весь у крові. Коли зібралися люди, він почав говорити, що ми стояли без світла. Без нічого. Але ми не стояли, ми їхали потихеньку. Мій чоловік не був п'яним", - розповідає вона.

Водію 37. Чому він врізався у ВАЗ – поліції поки що не пояснив.

"Керманич Chevrolet наразівідмовився від надання свідчень, також відмовився від проведення медичного огляду. Будуть проведені процесуальні дії щодо відібрання зразків", - зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали. Відкрили кримінальне провадження. Утім, хто винний в аварії - в поліції поки не називають. Відповідь, яким чином сталося зіткнення - або Chevrolet не помітив ВАЗ і влетів в нього, або ВАЗ міняв смугу і виїхав під попутника, чи взагалі стояв - має дати експертиза.

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