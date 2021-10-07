В ефірі "1+1" вручили відзнаки Праведників народів світу Олені Слободяник: її мама і бабуся рятували євреїв

В ефірі "1+1" вручили відзнаки Праведників народів світу Олені Слободяник: її мама і бабуся рятували євреїв

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у студії "1+1" особисто вручив грамоту і медаль Праведників народів світу Олені Слободяник.

7 жовтня до студії "1+1" на ток-шоу "Право на владу" завітала донька і внучка Праведників Світу Олена Слободяник. Її рідні під час нацистської окупації надали прихисток маленькій єврейській дівчинці Лідії Корнєєвій, яка згодом стала відомою ізраїльською письменницею.

Лідії Корнєєвій було 4 роки, коли її родина втекла з Іллінецького гетто, що на Вінниччині. Втікачі переховувалися рівчаками, сиділи в заметах взимку, їли сніг. Їх пускали українські родини тільки тоді, коли батько, а він був кравцем, міг щось пошити: спідничку чи сукню. Таким чином сім’ю на деякий час пускали.

"Мене вразило, з якою вдячністю ви говорите про людей, які не сховали вас на зовсім, не дали прихисток надовго, а впускали хоча б на годинку, на дві-три. Цією вашою вдячністю і людяністю я дуже сильно вражена", — зазначила ведуча "Право на владу" Наталія Мосейчук.

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ТСН показала родичку тієї родини, яка врятувала Лідію Корнєєву. Це Олена Іванівна Слободяник — внучка і донька Праведників світу.

"Титул Праведників у цих людей є, а от свідоцтва немає. У 2017 року бабуся пані Олени Іванівни Слободяник стала праведницею світу — і її ім'я вже чотири роки значиться на Стіні Честі в Саду Праведників у Єрусалимі меморіалу Яд Вашем", — сказала Мосейчук.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у студії "1+1" вручив грамоту і медаль Праведників народів світу Олені Слободяник.

"Я з великим задоволенням хочу вручити грамоту і медаль Праведників народів світу Олені Іванівні, дочці і внучці Праведників народів світу Марії Целомудрої і її доньки Антоніни — вашої мами", — зазначив дипломат.

"Сим стверджується, що на засіданні комісії з присвоєння звання Праведників народів світу, створеної при Національному інституті пам'яті катастрофи і героїзму Яд Вашем на основі представлених свідчень вирішено удостоїти Марію Целомудру і і її дочку Антоніну, які в році фашистської окупації ризикували своїм життям заради порятунку переслідуваних євреїв, звання Праведників народів світу і нагородити медаллю Праведників народів світу. Їхні імена будуть викарбувані почесно в Алеї Праведників Яд Вашем", — йдеться в документі.

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Нагадаємо, що у Бабиному Яру на найвищому рівні вшанували жертв, розстріляних нацистами в кінці вересня 1941 року. В заходах брали участь президенти України, Німеччини, Албанії та Ізраїлю.

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