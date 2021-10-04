У Сумах чадним газом отруїлася ціла родина: що відомо про стан дорослих і дітей

У Сумах чадним газом отруїлася ціла родина: що відомо про стан дорослих і дітей

Дорослі вже вдома, а діти досі перебувають у лікарні.

Ціла родина отруїлася чадним газом у Сумах: трьох дорослих та трьох дітей довелось шпиталізувати. Фахівці виявили порушення у встановленні газового водонагрівача.

Що саме сталося та яке самопочуття потерпілих, розповіла кореспондентка ТСН.12.00.

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Швидка забрала до лікарні усю родину: трьох дорослих та трьох дітей віком три, сім та 11 років. Життя усіх потерпілих вже поза загрозою: родину врятувала швидка реакція і дзвінок на "103". 39-річного чоловіка, його 38-річну дружину та їхнього родича-пенсіонера вже відпустили додому. Утім, троє дітей ще залишаються в лікарні. З реанімації їх перевели до звичайної палати, їм полегшало.

Як розповіли поліції потерпілі, вони користувалися проточним газовим водонагрівачем. Коли дружина пішла купатися до ванної і нагрівач запрацював на повну міць, то нудоту та головний біль почали відчувати і діти, і дорослі. Власне, їх усіх врятувало те, що вони одразу запідозріли чадний газ, а аткож викликали швидку. У всіх них дійсно підтвердилося отруєння чадним газом.

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Фахівці газової службу вже обстежили квартиру. Газ відімкнули. З'ясувалося, що кілька років тому під час ремонту вони знімали витяжку з газового нагрівача. "У них не було газової витяжки. Коли жінка пішла купатись, одночасно усім стало зле", - каже керівник газової служби Андрій Івахненко.

Подружжя, в квартирі яких стався інцидент, зараз удома, але спілкуватися відмовляються. Своєю чергою, газовики кажуть, що в отруєнні винні саме господарі. Тож газ до квартири не подадуть, поки витяжку не встановлять, а також не перевірять безпечність усієї газової системи.

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