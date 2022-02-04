У Сумах чоловіки побили і відібрали у підприємця 400 тисяч гривень, а свою втечу прикривали стріляниною

У Сумах чоловіки побили і відібрали у підприємця 400 тисяч гривень, а свою втечу прикривали стріляниною

Всіх нападників швидко затримали.

Стрілянина у Сумах- там троє невідомих напали на підприємця і забрали в нього 400 тисяч гривень.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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68-річного чоловіка підстерегли увечері, коли той повертався додому із грошима у сумці. Побили, відібрали сумку, а коли той намагався їх наздогнати - почали стріляти. Нікого не поранили і втекли. «Вибігли три чоловіка, пшикнули мені в очі газом і почалася бійка. Повалили і почали бить по голові кулаками, коли вони сумку вирвали, я побіг за ними, каже, я буду стрілять і вистрелив», - розповідає постраждалий.

У місті оголосили план перехоплення, невдовзі копи зупинили позашляховик на виїзді з Сум. У машині був один з підозрюваних і частина грошей. Згодом затримали ще двох нападників - у них знайшли пістолет з гумовими кулями та решту готівки.

«Вже за пів години вдалося затримати на виїзді з міста Суми автомобіль. В ньому був 42-річний мешканець Сум. Від нього вдалося отримати правдиві свідчення щодо скоєння розбійного нападу та співучасників, які до цього причетні та частину грошових коштів», - каже заступник керівника ГУНП Сумщини Валерій Строкач.

Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення.

Новини Сум: троє чоловіків напали на підприємця і відібрали в нього 400 тисяч гривень

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