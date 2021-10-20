У Сумах п’яний чоловік за вечір порізав колеса десяткам машин

Навіщо капостив, розповідати не захотів.
Авторізник завівся у Сумах. Увечері за лічені хвилини він прошпигнув колеса понад десяти автомобілів.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
На відео з камер спостереження видно, як чоловік нишпорить поміж припаркованих під багатоповерхівками автівок. А одразу після колеса - спускають. Це добре видно на пришвидшеному перегляді.
Зловмисника помітили перехожі, але робити зауваження не наважилися, бо той був з ножем. Тож викликали копів. За описаними їм прикметами патрульні швидко затримали 27-річного чоловіка, який був добряче п'яний.
Під час огляду виявили ніж, яким він імовірно й різав автошини. Навіщо капостив, розповідати не захотів.
А нещодавно у Сумах зайнялася автостоянка, де були припарковані з пів сотні машин. Коли прибули рятувальники – чотири автівки вже встигли вигоріти вщент.