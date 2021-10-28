У Сумах під будинком на очах у цивільної дружини застрелили активіста: версії поліції і друзів загиблого

У Сумах під будинком на очах у цивільної дружини застрелили активіста: версії поліції і друзів загиблого

Вбивцю розшукують досі. На виїздах з Сум чергують наряди поліції.

У Сумах убито громадського активіста, одного з лідерів місцевого осередку "Правого сектору". 29-річного Олександра Іваніну застрелили коло під’їзду будинку, де він жив. Це сталося напередодні ввечері, на очах у цивільної дружини.

Про подробиці зухвалого вбивства - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Після перших пострілів вже поранений активіст намагався добігти до під’їзду, але не зміг. Про стрілянину в спальному мікрорайоні поліції повідомили медики, які прибули на місце першими. Близько 9-ї вечора їх викликала цивільна дружина, яка й була очевидицею розстрілу. Вона й розповіла друзям загиблого перші подробиці - кілер був у масці, і чекав на Олександра під будинком, на лавці.

Сьогодні у цивільної дружини Олександра - День народження. Вочевідь, пара готувалася до свята – у багажнику машини були коробки з тістечками й подарунки.

Попередньо відомо, що у бік Олександра було здійснено 8 пострілів із пістолета. Чотири – влучили у нього.

Вбивство Олександра Іваніни: у Сумах застрелили активіста на очах у цивільної дружини

Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого та убивства на ґрунті особистих неприязних стосунків. Версії поліції майже збігаються із припущеннями його друзів.

"Це могла бути як помста із кримінально-політично-правоохоронного світу, скажемо так. Бо, саме Олександр прискіпливо займався багатьма проблемами, але одна – що стосується контрабанди й нелегальної міграції", - розповідає очільник обласного осередку "Правого сектора" Сергій Супрун.

У день вбивства Олександр Іваніна виступав на сесії міськради проти підвищення вартості проїзду у маршрутках. Зокрема, обіцяв зупиняти переповнені маршрутки і викликати поліцію.

Мотивів для вбивства активіста – дуже багато, кажуть його друзі, адже Олександр Іваніна був завжди у центрі скандальних викриттів та розслідувань, пікетів та протестів - і це не подобалося багатьом. Вбивцю розшукують досі. На виїздах з Сум чергують наряди поліції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання