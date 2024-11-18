В Сумах росіяни вбили 14-річну школярку Настю та 9-річного Іллю, який від народження боровся за життя

В Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими через російський ракетний удар. Серед загиблих є двоє дітей: 14-річна Настя та 9-річний Ілля.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Російська ракета влучила буквально за десять метрів від під’їзду будинку. За даними Повітряних сил, це була "Іскандер-М", споряджена касетним боєприпасом, що має велику вражальну силу. Вона поцілила у спальний район: навколо щільна забудова, панельні багатоповерхівки, теплопункт, припарковані автівки. Сам будинок, на щастя, не обвалився. Втім, є велика кількість загиблих і постраждалих від уламків та битого скла.

Загинуло 11 людей, серед яких двоє дітей –14 річна школярка Настя Боровик і 9-річний Ілля, який був довгоочікувано дитиною в родині і від перших днів боровся за життя, бо народився з тяжким захворюванням.

З 89 постраждалих половина залишаються в лікарнях. 11 – у тяжкому стані, в реанімаціях також 6 дітей. За словами рятувальників, частина людей загинули на вулиці від уламків ракети, частина – просто у власних квартирах.

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Нагадаємо, ввечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку в місті Суми.

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