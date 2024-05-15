У Сумах встановлюють мобільні укриття на вулиці: фото, відео

У Сумах встановлюють мобільні укриття. Міцні бетонні конструкції везуть із Одеси. Ініціативу зі створення таких укриттів започаткували волонтери спільно з доброчинним фондом. У проєкті стверджують – їхні конструкції надійні і випробовані. У Херсоні таке укриття врятувало від поранень уже понад десяток людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

У Сумах мобільних укриттів буде 5. Міцні бетонні конструкції везуть із Одеси, де їх виготовляють. Ініціативу по створенню мобільних укриттів започаткували волонтери спільно із доброчинним фондом "Юність 2.0".

Ініціатори проєкту стверджують – ці мобільні укриття досить надійні, зокрема, в Херсоні таке укриття врятувало від поранень більше десятка людей.

Встановлення укриття у Сумах

"Пряме попадання, як ви розумієте, ніщо не витримує, тільки бункер, можливо, метро "Арсенальна" в Києві, а ось це передусім протиосколкове укриття, бо за статистикою – 95 відсотків смертей саме від розльоту осколків", - каже керівник благодійного фонду "Юність 2.0" Ілля Блохін.

Яскраві конструкції розмістять у середмісті – в сквері, на зупинці громадського транспорту та місцях відпочинку. Де їх встановлювати – волонтери визначали разом із рятувальниками та владою міста, яка і звернулася до доброчинців за допомогою.

"Ми розуміємо, що країна-агресор в 30-тикілометровій зоні від міста Суми, тому ці місця були визначені таким чином де масове скупчення людей", - каже радник місткого голови Сум Віталій Жиленко.

Зовні конструкція нагадує звичайну коробку. Тут армований бетонний каркас та стіни і стеля завтовшки 20 см. А ще сітка, яка не дає уламкам та бетону розлітатися всередині.

"Мобільне укриття має металеві протиударні двері. Але для людей, які перебуватимуть всередині, додатковим захистом слугуватиме ось ця стіна, яка візьме на себе основне навантаження від вибуху. Власне, правило двох стін ще ніхто не відміняв", - пояснює Оксана Солодовник.

Укриття у Сумах

Доброчинники з Одеси свої укриття транспортують і монтують самотужки. Всередині є місця для сидіння, вентиляція, за кілька днів – з’явиться світло. Наразі в різних містах вже діють 25 таких мобільних прихистків. Мета проєкту масштабна – 1000 укриттів по всій Україні.

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Раніше ТСН розповідала, як як люди з Харківщини змушені покидати свої будинки і тікати під нещадними ударами Росії.

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