У Сумах росіяни повторно вдарили по медиках та рятувальниках, які працювали на місці обстрілу

Росіяни атакують Суми / © ТСН

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Суми від ранку атакують російські дрони. Один із безпілотників поцілив по навчальному закладу. Коли на місці влучання ще працювали екстрені служби: рятувальники, поліція та медики, то пролунало ще кілька вибухів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Сьогодні близько 11 години російський ударний дрон поцілив у будівлю ВНЗ. За останніми даними, медична допомога знадобилася шістьом людям — трьом жінкам та трьом чоловікам, які перебували у приміщенні закладу. У потерпілих здебільшого поранення від скла.

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Суми / © ТСН

Менш, ніж за годину, коли на місці влучання працювали медики, поліція і наша знімальна група, від правоохоронців надійшла інформація про рух ще одного безпілотника і можливість повторного удару. Частина людей сховалися в укритті, а ми швидко полишили територію навчального закладу. Від’їхали буквально дві сотні метрів, як пролунав потужний вибух.

Останні три доби у місті Суми навколишніх селах — дуже гучно. Масштабну пожежу гасили рятувальники на об’єкті критичної інфраструктури. Частина міста лишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Низку установ перевели на резервне живлення.

Напередодні вдень неподалік Сум ворожий дрон атакував мотоблок. Загинув 57-річний чоловік, його брата госпіталізували. Під час евакуації пораненого росіяни завдали повторного удару по бригаді екстреної медичної допомоги. Від тяжких травм медиків врятував антидроновий коридор із сітки над дорогою та броньований автомобіль.

Другу добу поспіль росіяни атакують Шосткинський район. Напередодні увечері поранили трьох людей, двох поранених, доправили до столичного опікового центру. І вже цієї ночі на Шостку скерували за попередніми даними 10 безпілотників та 2 керовані авіабомби. Унаслідок атаки — загинули двоє чоловіків. Поранення дістали четверо мешканців багатоповерхівки, серед яких мати з 7-річним хлопчиком. У місті пошкоджені близько трьох десятків будинків, гаражі та авто. Зруйнований об’єкт інфраструктури.

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Чотирма безпілотниками окупанти вдарили по селу Бунякине, під Конотопом. Поранення дістали двоє чоловіків. Ще одна людина постраждала у Середино-Будській громаді, яку ворог обстріляв з РСЗВ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 14 липня. Страшний удар по Сумах! Трамп відвернувся від Путіна! Санкції вже скоро!