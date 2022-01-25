У Сумській області 27-річний чоловік вкрав авто і одразу втрапив в ДТП: відео

У Сумській області 27-річний чоловік вкрав авто і одразу втрапив в ДТП: відео

За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами.

У Конотопі затримали 27-річного чоловіка, який вкрав автівку й одразу втрапив в ДТП.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, удосвіта, повертаючись додому напідпитку, чоловік вирішив під'їхати на чужій машині. Підручними засобами відкрив замок, завів теж без ключа, втім, вже за мить врізався в паркан.

На гуркіт вибіг власник ВАЗівської сімки та затримав підозрюваного і викликав поліцію. Той і не чинив спротиву. Зізнався, що не мав досвіду кермування. Тепер же чоловік може на 5 років потрапити за ґрати.

У Конотопі затримали 27-річний чоловік вкрав автівку й одразу втрапив в ДТП

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