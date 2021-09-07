У Сумській області школяр не розрахував, що виріс за літо, і застряг в паркані

У Сумській області школяр не розрахував, що виріс за літо, і застряг в паркані

Хлопчика звільнили рятувальники.

У Сумській області рятувальникам довелося звільняти школяра, який застряг в металевій огорожі.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 7 вересня.

У місті Лебедин 10-річний хлопчик після школи вирішив зазирнути на спортивний майданчик у міському парку. Нагулявшись, вирішив скоротити шлях додому та пролізти між металевих прутів огорожі, що робив не раз. Та не розрахував, що за літо вже виріс і застряг.

Дитину в паркані побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників, які швидко розрізали прутки та звільнили школяра. Медична допомога йому не знадобилася.

Новини України: в Сумській області рятувальники звільняли школяра, який застряг у огорожі

А у Дніпрі студентка переходила дорогу і впала в глибоку яму з водою. Вибратись дівчині допомогли випадкові перехожі.

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