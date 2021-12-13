У Сумській області третю добу шукають двох зниклих вихованців будинку сімейного типу

Все вказує на те, що 15-річний хлопчик спланував втечу і прихопив із собою 10-річного брата.

На Сумщині двоє підлітків зникли з дитячого будинку сімейного типу. Хлопчиків шукають вже три доби.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Головна версія поліції - втеча. Зникнення хлопців прийомні батьки виявили, коли прийшли будити дітей у школу. З гаража зник і автомобіль родини – на ньому, підозрюють копи, хлопці і втекли. Блакитний «Форд» зафіксували камери відеоспостереження. Це було близько третьої години ночі, у п’ятницю. Неподалік будинку живуть підлітки.

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У цьому будинку виховується 10 дітей, восьмеро з яких – усиновлені. Серед них і зниклі - 15-річний Артем та 10-річний Віктор. Прийомна мати переконує, що напередодні зникнення не було жодних конфліктів. Нині дуже хвилюються за хлопців і кажуть, вони не вміють кермувати.

«Шок, шок… Вранці стала будити в школу нема одного, нема другого. Зв’язок поганий, вийшли на вулицю в поліцію дзвонити - гараж відкритий… на машині! Тут зразу приїжджає поліція. Він ні разу не сідав за кермо, ні разу. Весь одяг, все що можна було зрозуміти – він залишив», - каже прийомна мама хлопчаків Наталія Раєвська.

15-річний Артем- хлопчик тихий, спокійний. Втім уже тікав з дому у лютому, поліція розшукувала його дві доби і знайшла аж у Києві, за мінус 25 він дістався туди автостопом. Чому так вчинив, тоді пояснити не зміг. Що хлопчик і цього разу планував втечу, упевнені правоохоронців. З’ясувалося, що останнім часом він вивчав правила дорожнього руху, захоплювався географією.

«Завчасно готував план втечі, це ми зрозуміли з того, що він залишив свій телефон вдома, ми підняли його історію і там знайшли такі статті: як втекти з дому непомітним, як зробити так, щоб тебе не знайшли, також він залишив всі телефони, якими користувався вдома», - розповідає інспектор ювенальної превенції Охтирського відділу поліції Анна Олійник.

Новини Сумської області: двоє підлітків зникли з дитячого будинку

«Автівка схожа зафіксована по місту Богодухів. Судячи з того, що дитина дивилася в телефоні, знову ж таки, за даними ювенальної превенції, він розглядав напрямок Охтирки, Харкова, і він цю втечу планував», - додає очільниця відділу служби у справах дітей Тростянецької міської ради Зоя Пальошко.

У машині також лишилися всі документи батька, банківські картки, до яких діти знали пін-коди, а також готівка та телефон. Поки на слід зниклих хлопчаків – не вийшли.

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