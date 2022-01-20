У Сумській області вибухнув газовий балончик для розпалення вогню і зруйнував пів будинку

Правоохоронці і мешканці будинку приголомшені, що такий невеликий балончик міг спричинити таку велику руйнацію.

Загадковий вибух на Сумщині - одна людина шпиталізована внаслідок вибуху в приватному будинку у місті Ромни. За попередніми даними, рвонуло на кухні. Від вибухової хвилі повилітали вікна, частково зруйновано стіну і навіть зірвало дах.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Зараз власник будинку разом із друзями розбирають завали, тут повилітали шибки, двері, стіни навіть відійшли від фундаменту і потріскалися, а всередині – впала стеля.

На момент вибуху на кухні було двоє людей – 35-річний чоловік і його 74-річна теща. Вона й опинилася в епіцентрі вибуху. У неї травма голови – від падіння стелі та цегли, а ще поранена рука. Чоловіка, що був в іншому кінці кухні відкинуло на кілька метрів і вдарило об стіну. Він відбувся переляком та синцями.

Певний час ані поліція, ані самі потерпілі не знали, що вибухнуло. Думали, що опалювальний котел, але ж він на дровах, і газова плита теж була вимкнена. Газовики обстежили відразу приміщення і сказали, що витоку газу не було. Згодом, потерпілі зрозуміли, що це був газовий балончик. Його зазвичай використовують для розпалювання дров. Такий стояв і у хаті на кухні між котлом та плитою. В поліції припускають, що він розігрівся і вибухнув. Наразі слідчі чекають висновків експертів.

Правоохоронці і мешканці будинку приголомшені, що такий невеликий балончик міг спричинити таку велику руйнацію. Тож якщо у кого є подібні, їх краще зберігати подалі від нагріваючих приладів.

Під час загадкового вибуху в Ромнах постраждала 74-річна жінка

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