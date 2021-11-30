У світі ціни на продукти досягли десятирічного максимуму: до чого перед Новим роком готуватися українцям

У світі ціни на продукти досягли десятирічного максимуму: до чого перед Новим роком готуватися українцям

Продовольчий індекс ООН показав, що за рік вони зросли майже на третину.

Нові цінові рекорди. Цієї осені світові ціни на продукти досягли десятирічного максимуму. За даними Держстату, українці витрачають на продукти 40% своїх доходів, і ця цифра може збільшитися в грудні, напередодні новорічних свят.

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Що здорожчає вже найближчим часом і чи варто закупитися продуктами наперед, аби зекономити, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 30 листопада.

Так, продавці передноворічного ажіотажу не очікують. У м'ясному відділі кажуть - через і так високі ціни покупців небагато. А купувати наперед сенсу немає.

Проте економіст Олег Пендзин іншої думки. Каже, що продукти дорожчають в усьому світі. Цьогоріч середня ціна на них зросла на третину. Тож останній місяць 2021 – не виняток. Перед Новим роком дорожчатиме практично все. У лідерах м'ясо та сало.

"Ціна на м'ясо вже росте. Сало виросло подивіться як - на 25%. Я думаю, що перед святами ми побачимо ще і подальше збільшення цін на свинину. А ще наступного місяця додадуть у ціні олія та молочна продукція. Оновить цінники й цукор", - зазначає експерт.

За словами економіста, найменше коливання цін очікується на рибу та ікру. Їхня вартість здебільшого залежить від курсу долара. Тож, якщо він залишатиметься стабільним – морепродукти на новорічних столах будуть без завищених цін.