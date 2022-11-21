У світі говорять про перемогу України, але досі не вирішили, якою вона має бути - Безсмертний

Безсмертний припускає, що до трибуналу над Путіним і його клікою може минути дуже багато часу.

Від результату війни України з Росією залежить доля світу, і на Заході про це знають. Проте західні партнери досі для себе чітко не визначили: а що ж буде вважатися перемогою України.

Про це заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми знову на місяць забули відповідь на питання: а що таке перемога у цій війні. Підійти до кордону – це пауза. Де перемога – у Кремлі, Владивостоці, по Уралу, угода, трибунал, черговий меморандум. Поки що відповіді немає. З моєї точки зору, перемога – це капітуляція у Кремлі. Але коли кажуть, що від результату цієї війни залежить доля світу – це правда", – каже Безсмертний.

На його думку, уся територія – КНДР, Росія, Китай та Іран – це середовище, яке прагне "породжувати зло". Тому необов'язково після миру в Україні ці держави припинять загрожувати світовій безпеці.

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"А що з Росією, а що з ядерною зброєю, що із клікою, яка привела світ до війни? І тут є неприємний сигнал: у Нідерландах оголошено рішення (у справі про вбивство пасажирів малайзійського Boeing 777, який було збито в липні 2014 року. – Ред.). А що з замовниками? Чому не згаданий не те, що Путін, а навіть безпосередній керівник, який давав наказ відрядити екіпаж, що здійснював ці стрільби? До трибуналу над Путіним і його клікою часу може минути дуже багато. Ми через рік з вами будемо ще говорити про війну. Поки що мета для українців зрозуміла. Але цю відповідь ще має сформувати для себе світ", – підсумував політик.

Раніше Роман Безсмертний заявив, що наразі про жодні переговори між Києвом та Москвою не йдеться.

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