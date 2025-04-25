У світі може спалахнути війна ядерних держав: що відомо про конфлікт Індії та Пакистану

Між Індією та Пакистаном може спалахнути війна / © ТСН

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Світ ризикує побачити війну ядерних держав за воду на прикладі Індії та Пакистану. В умовах, коли український приклад доводить усім: без ядерної зброї покладатися на будь-які договори марно — це ризикує лише підштовхнути десятки інших країн до здобуття і розробки ядерних технологій.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Середмістям столиці регіону Джамму і Кашмір ходять лише військові з собаками. Усі відпочивальники терміново виїхали. Бо в двох годинах їзди звідси, в Байсарані — місцевій «маленькій Швейцарії», як її називали, стався один з найкривавіших в індійській історії терактів. Кілька бойовиків розстріляли 26 туристів, поранили ще 17.

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Джамму і Кашмір / © ТСН

«Цьогоріч там чекали на величезну кількість туристів, що допоможуть місцевому бізнесу, сприяють кращій інтеграції між людьми в Кашмірі й у інших частинах країни, нормалізації Кашміру. Очевидно, що це — спроба саботувати інтеграцію», — каже колишній радник міністра закордонних справ Індії Ашок Малік.

Навколо цієї території не вщухає конфлікт між Індією і Пакистаном. Спочатку там були війні, а у грудні 2023 року штат Джамму і Кашмір утратив автономію, за якою власним парламентом ратифікував або не ратифікував кожен з ухвалених Індією законів. Саме це обіцяв під час передвиборчої кампанії чинний прем’єр Індії Надендра Моді. Відповідальність за теракт бере на себе ісламістське угруповання Лашкар-е-Тайба. Воно воює за відокремлення Кашміру від Індії.

Для індійської влади цей теракт став випробуванням на міцність, як це було в Ізраїлі у жовтні 2023 року, адже спецслужби обох держав однаково не справилися з їхнім попередженням. Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав усіх глав штатів країни негайно видворити на батьківщину усіх пакистанців. Нові візи їм Індія вже не видає, старі — скасувала. Єдиний сухопутний перехід на кордоні між Індією і Пакистаном — закритий.

Виславши низку пакистанських дипломатів і прийнявши додому висланих Пакистаном своїх — Індія оголосила про вихід із Договору про води Інду. Він був підписаний ще у 1960 році і діяв навіть під час найгостріших конфліктів. Згідно з цим договором Пакистан дістає воду з річок Інд, Джелам та Чинаб, які течуть з Кашміру. Якщо Індія спробує перекрити річища, Пакистану загрожує небачена посуха. В Ісламабаді свою причетність до теракту категорично відкинули, натомість закидають Індії, що вона просто скористалася приводом для загострення конфлікту.

Але як виглядатиме війна за воду двох ядерних держав? У кожної з яких приблизно однакова кількість до двохсот боєголовок?

«Будь-яка спроба зупинити чи відвести потік води, що належить Пакистану за Договором про води Інду, вважатиметься актом війни і дістане повноцінну відповідь», — заявив речник МЗС Пакистану Шафкат Алі Хан.

Водні погрози Індії вдома називають популістським кроком прем’єра Моді. Країна, що знаходиться вище за течією має географічну перевагу, але скористатися нею буде не так уже й легко: для цього треба будувати нові дамби, які загрожуючи Пакистану посухою, самій Індії загрожуватимуть повенями. На кордоні Індії і Пакистану цієї ночі знову стріляли прикордонники. Обійшлося без поранених. ООН закликав обидві ядерні держави до максимальної стриманості.

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