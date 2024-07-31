У світі може спалахнути ще одна війна: що відомо про ліквідацію лідера ХАМАСу та заяви США

У столиці Ірану загинув Ісмаїл Ханія - політичний лідер ХАМАСу. Це терористичне угруповання звинувачує Ізраїль та обіцяє помститися. Рада національної безпеки Ірану обговорює подальші дії на екстреному засіданні. Ізраїльські посадовці поки що смерть "хамасівця" не коментують. Натомість у світі уже заговорили про ризик нової війни.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про Ісмаїла Ханію

Ісмаїл Ханія двічі сидів у ізраїльських в'язницях, їздив до Москви, ручкався з президентом Туреччини Ердоганом і грав центральну роль в переговорах про припинення вогню між ХАМАСом та Ізраїлем.

До влади в ХАМАСі Ханія прийшов у 2006 році, коли ХАМАС захопив керування Сектором Гази, відтоді і до 2014 року він був прем'єром в анклаві. Потім переховувався в Катарі. Часто бував у Ірані. Цього разу приїхав туди на церемонію інавгурації нового президента й черговий раунд переговорів про те, що робити Ізраїлем.

Що це означає для Ірану

За свідченнями місцевих джерел, іранські посадовці шоковані. Хтось твердить про авіаналіт.

Для Ірану, державне телебачення якого вже звинуватило в убивстві Ізраїль - це потужний удар по безпековій репутації, який не можна залишити без відповіді.

Заява США

Але хоча ізраїльські посадовці й не коментують загибелі Ханії - міністр оборони Сполучених Штатів попередив: удару по Ізраїлю США не допустять.

"Якщо на Ізраїль нападатимуть, ми допоможемо захистити Ізраїль, ви вже бачили, як ми робимо це в квітні. Я не думаю, що війни неможливо уникнути. Я стою на цьому. Завжди є місце для дипломатії, я б хотів, аби сторони намагалися не втрачати цих можливостей", - сказав Ллойд Остін.

Ліквідація високопосадовця "Хезболи"

Лише кілька годин тому Ізраїль намагався ліквідувати високопосадовця "Хезболи" в Південному Бейруті - Фуада Шукра.

Чи загинув Фуад Шукр насправді - досі невідомо. Джерела AFP та Reuters твердять, що він вижив, інші ЗМІ - підтверджують смерть.

Кадри з місця ймовірної ліквідації посадовця "Хезболи"

Ризикуючи обурити численних прихильників, Ізраїль напередодні підтримала Камала Гарріс.

"Ізраїль має право на самозахист. Я безумовно підтримую право Ізраїлю захищати свою безпеку. Зокрема і від терористичної організації, якою є Хезболла. Але при цьому всьому ми все ж мусимо працювати над дипломатичним рішенням - аби припинити ці напади", - сказала вона.

Угруповання "Хезболла", яке базується в Лівані - теж спонсорує Іран. Відтак - фактично це два удари по Ірану за добу. Вони можуть суттєво зменшити можливості для дипломатичного врегулювання найближчим часом. Утім про ліквідацію Ханії в Ізраїлі поки що - мовчать.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!

Читайте також: