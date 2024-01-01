У світі може спалахнути ще одна війна: як від перемоги України залежить доля Тайваню

Керманич Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що "воззʼєднання" Китаю з Тайванем неминуче. Він підкреслив, що "у цьому полягає головний національний інтерес" і послався на бажання народу, при чому - по обидва боки тайваньської протоки. Є мало місць у світі, де за російською повномасштабною війною і українським опором стежать настільки ретельно, як на Тайвані.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Тайвань - острів-парадокс. Його визнає за незалежну державу лише 12 країн і Ватикан. При цьому Тайвань - 19 економіка світу, унікальне місце виготовлення мікросхем.

У разі будь-якого військового загострення - це колапс світової економіки гірший за глобальну фінансову кризу дві тисячі восьмого. Саме тому новорічні заяви керманича Китаю щодо Тайваню весь світ розглядає під мікроскопом. Цьогоріч - Сі Цзіньпін мало кого порадував.

"Воз'єднання батьківщини - історично неминуче. Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки мають бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації", - сказав він.

Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Після Другої світової Китаєм прокотилася громадянська війна, в якій перемогли комуністи. Партія, що програла - "Гоміньдан" на чолі з генералісимусом Чан Кайші, а також тодішні парламент та адміністрація і їх прибічники - втекли на Тайвань. Загалом туди перебралися близько двох мільйонів людей. Але за сімдесят років політичної незалежності від материка партія "Гоміньдан" розвернулася на сто вісімдесят градусів. І тепер саме на її перемогу - покладається Китай, адже зараз "Гоміньдан" - в опозиції. Одночасно президентські і парламентські вибори на Тайвані призначені на 13 січня.

Тайвань від перших днів повномасштабного російського вторгнення напружено стежить за Україною. Низка західних політиків останні роки твердила: Україні категорично необхідно допомагати. Бо якщо Китай побачить, що Америка заплющує очі на російську агресію - наступним буде Тайвань.

"Я хочу, аби китайці побачили, що вторгнення до сусіда не настільки легке, як може здатися. Найкращий спосіб захистити Тайвань і світовий порядок - це зробити так, аби Путін програв", - казав сенатор США від республіканців Ліндсі Грем.

Нарощення військової міці навколо Тайваню - це теж елемент китайських пропагандистських зусиль. Юрій Пойта, аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, який зараз перебуває в Тайбеї, переконаний: найближчі кілька років Китай навряд чи нападе. Але він точно готується до нападу.

На воз'єднання з Китаєм за останніми опитуваннями погоджуються не більше 5 відсотків жителів Тайваню, приблизно половина тайванців бояться війни.

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Нагадаємо, влада Тайваню 23 грудня повідомила про активність китайських військових літаків і кораблів навколо острова. Літаки КНР, зокрема перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

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