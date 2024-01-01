У світі припинила існування невизнана республіка: що відомо про її створення та падіння

Невизнана республіка Нагірного Карабаху, яка проіснувала 35 років, від сьогодні офіційно припинила своє існування. Усі "урядові" установи буде розпущено. А Азербайджан, чиєю законною територією є Карабаський регіон, розпочинає втілення свого плану з реінтеграції місцевості.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Історія утворення невизнаної республіки

У жовтні 2023 року президент Азербайджана заявив, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, довжиною у 35 років завершено. Невдовзі у у місті Ханкенді, донедавна Степанокерті, столиці не визнаної республіки Нагірний Карабах азербайджанці ще й провели військовий парад.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану. Але заселена вона здебільшого вірменами. Конфлікт на цих землях активно почався 100 років тому, а неабияку ескалацію отримав під завісу існування Радянського союзу. У 1988 році за підтримки Вірменії тут утворили самопроголошену республіку. Чим розпочали 6-річну війну. Перемогу у ній отримала Вірменія. Та попри договір припинення війни, конфлікти тут спалахували постійно.

У 2020 році конфлікт знову набув масштабів війни. За 44 дні Азербайджан повернув собі частину територій Карабаху, а на решти, згідно домовленості, зайшли миротворці з Росії. Вона, до слова, весь цей час відігравала не останню роль в конфлікті. Росія продавала зброю обом сторонам конфлікту і підтримувала то одних, то інших.

Збройне протистояння у Нагірному Карабаху 2020 року / Фото: Associated Press

Тимчасове затишшя перервалося знову у грудні 2022 року, коли азербайджанські активісти заблокували Лачинську дорогу. Єдиний транспортний маршрут, що з'єднує Карабах та Вірменію. А вже весною Азербайджан встановив там КПП. У невизнаній республіці почалися проблеми з забезпеченням.

Збройне протистояння у Нагірному Карабаху 2020 року / Фото: Associated Press

"Лід дещо скрес" після перемовин США та Азербайджану. До Нагірного Карабаху пустили фури Червоного хреста з медикаментами, продовольством і предметами першої необхідності. На тлі цієї напруги вірменська сторона навіть здійснила різкий політичний розворот у бік Заходу. Президент Пашинян визнав, покладатися у питаннях безпеки на свого союзника по ОДКБ - Росію, було помилково.

Як Азербайджан повернув Карабах

На ранок 19 вересня 2023 року у Нагірному Карабасі лунали сирени та вибухи. Азербайджан оголосив антитерористичну операцію в регіоні. Причинами названо - припинення провокацій, роззброєння, безпеки населення та відновлення конституційного ладу. Вірменію звинуватили у постійних обстрілах і провокаціях. Зокрема, нібито від дій їх диверсантів загинули азербайджанські армійці, і цивільні люди. Баку вимагав повного виведення військ.

Операція Азербайджану в Нагірному Карабаху / Скриншот

Військове протистояння тривало добу, армія невизнаної республіки капітулювала. Союзник Вірменії - Росія, вирішує не втручатися, більше того - екстрено виводить свій миротворчий контингент. Унаслідок цих дій загинуло близько трьох десятків осіб, ще 2 сотні людей було поранено. Понад 120 тисяч етнічних вірмен виїхали на підконтрольні Єривану території.

Невизнана республіка припинила існування

Співробітники азербайджанської Служби держбезпеки одразу заарештовують всіх трьох президентів невизнаної республіки: Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна та Араїка Арутюняна. Їх доставлено до Баку і порушили кримінальні справи. Невдовзі затримали і спікера парламенту Нагірного Карабаху. А за два тижні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян визнав Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

Також представник Нагірного Карабаху підписує документ, що з 1 січня 2024 року самопроголошена республіка припиняє своє існування.

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