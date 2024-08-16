У світі стався новий спалах смертельного вірусу, від якого вже померли сотні людей: що відомо

У країнах Африки несподіваний спалах смертельної лихоманки – віспи мавп. Недуга вже забрала життя кількох сотень людей, і перші захворювання зафіксували вже й поза межами континенту – в Пакистані та Швеції. У ВООЗ б'ють на сполох та оголошують надзвичайний рівень світового значення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про нову лихоманку

Світ наздоганяє нова лихоманка. Це віспа мавп або Mpox – смертельний штам уже відомого вірусу, осередок якого цього разу не в Китаї, а в країнах Африки. На сполох цього тижня забили у ВООЗ. Тамтешні фахівці вирішили не чекати на тотальний медичний колапс і вже оголошують надзвичайну ситуацію, яка має глобальне значення.

"Я скликав надзвичайний комітет згідно з міжнародними правилами охорони здоров’я для оцінки сплеску Mpox у Демократичній Республіці Конго та інших країнах Африки. Надзвичайний комітет зібрався і повідомив мені, що, на його думку, це є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародне занепокоєння. Очевидно, що скоординована міжнародна відповідь має важливе значення, щоб зупинити ці спалахи та врятувати життя", – каже генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Віспа мавп атакує світ

Що кажуть люди, які захворіли на віспу мавп

У таборі в конголезькому містечку Гома нині лікують усіх інфікованих. 7-річна Грейс Кабуо показує шрами від пустул, що їх залишила на її тілі мавпяча віспа.

"Моя донька Грейс підхопила це захворювання шкіри. Я відвезла її до лікарні, де лікарі добре про неї подбали, і вона одужала. Я не знаю, як і від кого заразилася моя дитина. Я просто безпорадно спостерігала, як симптоми з'явилися на її тілі", – каже мама дитини.

Грейс пощастило – лікарі швидко взяли під контроль її хворобу. Але для 450 інших мешканців Конго вірус став фатальним. Африканські центри з контролю та профілактики захворювань повідомляють – від початку 2024 року до кінця липня зареєстровано понад 14500 випадків зараження.

Які симптоми небезпечної хвороби

Пустули – одна з характерних особливостей цієї недуги. Зараз ці симптоми спостерігаються у більшості хворих. Решта ознак дуже нагадує звичайний грип – висока температура, головний біль, лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів і біль у м'язах.

Хворий на віспу мавп

Фахівці вже давно відстежили походження цього вірусу – спершу він передавався від тварин до людей, а тепер поширюється від людини до людини, особливо серед тих, хто перебуває в дуже тісному контакті з інфікованим – обіймається, цілується, потискає руку або займається сексом. 2022 року світом уже гуляв легкий тип мавпячої віспи, який навіть докотився до України. Ризик поширення цієї хвороби наші медики оцінили як дуже низький. Однак нинішній штам з мутаціями став ще небезпечнішим і цього тижня його вперше зафіксували поза межами Африки – в Пакистані та Швеції.

Що відомо про поширення вірусу

Постраждала особа у Швеції також була інфікована під час перебування в районі Африки, де триває великий спалах. Ця людина отримує лікування. Поки що у ВООЗ не поспішають оголошувати пандемію, як це було з ковідом. Активна фаза корони тривала від 2019-го до 2022 року. За цей час у світі перехворіли понад 687 мільйонів людей, майже 7 мільйонів померли. Ситуація з недугою тоді по-справжньому паралізувала весь світ – на якийсь період було призупинено все транспортне сполучення, позакривалися кордони, люди не виходили ані на роботу, ані на навчання. Усі ходили в масках, а лікарняні ліжка були переповнені вщерть. Ситуація не покращувалася доти, доки не винайшли перші вакцини.

Найкращий спосіб запобігти захворюванню, кажуть фахівці, – це вакцинація. І вона вже існує на медичному ринку. Нещодавно ВООЗ звернулася до виробників ліків з проханням надати свої вакцини проти віспи для екстреного використання, навіть якщо ці вакцини не були офіційно схвалені в країнах, де вони потрібні. Щеплення поки що радять зробити лише тим, хто був у тісному контакті з інфікованими, хто збирається до охоплених вірусом регіонів або хто перебуває у групі ризику.

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