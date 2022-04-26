У світі заарештували пів трильйона доларів російських активів: як Україна може їх отримати на відбудову

У світі заарештували пів трильйона доларів російських активів: як Україна може їх отримати на відбудову

Україна робить всі необхідні та можливі кроки для того, щоб заарештовувати максимальну кількість російських активів.

Наразі самих активів Російської Федерації як держави заарештовано понад 300 мільярдів доларів. Загалом заарештовано близько 500 мільярдів доларів - це й державні, і приватні, на які накладені санкції.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в межах телемарафону "Єдині новини".

За словами очільника Кабміну, наступний крок - це вимога України отримати заморожені активи з метою фінансування відновлення держави. Українські партнери це підтримують.

"Цивілізований світ розуміє, що за відновлення України має сплачувати агресор, а не Україна чи наші партнери. Тому, звичайно ж, всі сходяться на думці та шукають коректний міжнародний механізм для того, щоб конфіскувати заарештовані або заморожені активи, передати їх Україні з метою відбудови нашої держави", - наголосив Шмигаль.

Наразі Україна розпочала перемовини у цій сфері на рівні парламентів держав. Зокрема, це Сполучені Штати Америки та Канада.

"Це обговорення уже розпочато. Ми докладаємо зусиль, щоб це відбулося в найкоротші терміни", - наголосив прем'єр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 квітня, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів: Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

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