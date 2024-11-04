У Святошинському районі Києва вітер повалив величезне дерево просто на житловий будинок: фото, відео

На щастя, внаслідок падіння величезної тополі ніхто не постраждав.
В Києві у мікрорайоні Академмістечко на вулиці Академіка Доброхотова, 12 вітер повалив величезне дерево просто на житловий п'ятиповерховий будинок.
Як розповіли ТСН.ua очевидці, подія сталася в ніч проти 4 листопада. Сильний гуркіт від падіння дерева налякав мешканців п'ятиповерхівки, бо перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога. Люди розповідають, що перелякалися, бо подумали, що у їхній будинок влучили уламки "шахеда".
На щастя, від падіння величезної тополі ніхто не постраждав.
І добре, що дерево впало саме в цей бік, бо з іншого боку розташований дитячий садок.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Сили ППО збили всі дрони, які атакували Київ.
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