У Святошинському районі Києва вітер повалив величезне дерево просто на житловий будинок: фото, відео

На щастя, внаслідок падіння величезної тополі ніхто не постраждав.

В Києві у мікрорайоні Академмістечко на вулиці Академіка Доброхотова, 12 вітер повалив величезне дерево просто на житловий п'ятиповерховий будинок.

Як розповіли ТСН.ua очевидці, подія сталася в ніч проти 4 листопада. Сильний гуркіт від падіння дерева налякав мешканців п'ятиповерхівки, бо перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога. Люди розповідають, що перелякалися, бо подумали, що у їхній будинок влучили уламки "шахеда".

На щастя, від падіння величезної тополі ніхто не постраждав.

У Києві вітер повалив величезну тополю, яка впала просто на п'ятиповерхівку / Фото: ТСН.ua

І добре, що дерево впало саме в цей бік, бо з іншого боку розташований дитячий садок.

У Святошинському районі Києва вітер повалив величезне дерево просто на житловий будинок

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Сили ППО збили всі дрони, які атакували Київ.

Читайте також: