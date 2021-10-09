У Сєвєродонецьку вперше проведуть військовий парад: бійці вчаться синхронним гаслам і вірять у втечу "вати"

У Сєвєродонецьку вперше проведуть військовий парад: бійці вчаться синхронним гаслам і вірять у втечу "вати"

Такого дійства у місті не проводили жодного разу і місцеві про це шкодують.

У місті Сєвєродонецьк, яке розташоване лише за кілька десятків кілометрів од лінії фронту, 14 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, відбудеться перший військовий парад. Карбуватимуть крок центральним міським проспектом ті, хто безпосередньо захищає Луганщину од московитської навали на передовій. Сьогодні відбулась перша репетиція.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації, запевняє, то буде, насамперед, демонстрація моці. Місцеві цивільні, принаймні ті, хто спеціально прийшов, аби подивитися на дійство, визнають: такого ще не було. «Треба було раніше таке робити, щоб люди бачили і розуміли, що є захисники. А то ж вони думають, що тут більшість «русскій мір» чекає», - кажуть місцеві.

Тут вистачає еклектики. Парадні розрахунки сучасних українських захисників вишиковуються під стелою із зображенням Кремля на верхівці. Напис “СССР” - хочеться "розбачити". Правоохоронці, визнають, що тих, кому Україна поперек горла, у місті вистачає. Та командувач парадом, запевняє, що усе буде “рівно”.

«Я вважаю, що правоохоронні органи зроблять максимально, як щодо контролю прилеглої території, так і інші заходи безпеки», - каже командувач.

Довкола повно правоохоронців. І, неозброєним оком помітні ще й «спеціалістів» у цивільному. Фронт звідси дуже близько – кілька десятків кілометрів.

Новини України: у Сєвєродонецьку до Дня захисників та захисниць України пройде військовий парад

Те дійство, твердить командувач парадом, запропонувала провести місцева влада. Військове командування, порахувавши відстані й загрози, погодилось.

«Реактивні можуть добити - системи “Смерч”. Але, я все ж таки вірю і знаю про те, що ми отримаємо раннє оповіщення про застосування таких зразків озброєння, тому будемо вчасно попереджені», - заявляють військові.

Більша проблема, жартують військові - брак часу. Мало не кожен потрапив на парад просто з окопів. «Все дуже спонтанно, як в армії! Не попереджають зразу, а зразу - наказ! І ми рушаємо!», - кажуть учасники параду.

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Передова без захисту не лишилась, запевняють командири. Натомість, зізнаються, що дуже добре, що прапори бойових підрозділів, які захищають Луганщину, побачать місцеві жителі.

Вони не раз доводили, що вправно вміють, бити ворога. Але визнають, що аби синхронно вигукувати “Слава” - доведеться докласти зусиль.

Глядачів нині зібралося не надто багато. Та організатори сподіваються, що 14, на Покрову, площа буде заповнена українцями вщент, а от «вата» буде тікати. «Я впевнений в цьому на 100%! Навіть, не на 99-ть. Хтось просто буде бігти», - зазначають командувачі.

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