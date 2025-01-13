У ТЦК хотіли мобілізувати 57-річного батька, сини якого воюють: чоловік відмовився від повістки і поплатився

На суді 57-річний чоловік пояснив, що у нього є проблеми зі здоров'ям. Також він допомагає своїм синам, які служать у ЗСУ. Що вирішив суд?

У Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чечельницького районного суду Вінницької області.

За даними суду, 57-річний чоловік у червні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "відмовився від отримання повістки та мобілізації, оскільки у нього поганий стан здоров`я. ВЛК проходив практично формально, а для проходження медичного огляду у Вінниці коштів не має, це також пояснив і в РТЦК. Також пояснив, що у нього 2017 року померла дружина, яка до цього була одинадцять років паралізована і була інвалідом першої групи. На цей час у нього проходять службу двоє синів, яким він допомагає".

Суд підтвердив, що двоє синів чоловіка проходять службу в ЗСУ.

Жителя Вінниччини визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпрі до 6 років позбавлення волі покарали засудженого, який спочатку погодився добровільно мобілізуватись до ЗСУ, але потім втік дорогою до військової частини.

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